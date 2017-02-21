Эксперт: Отставка замминистра завершает процесс перестройки Минэкономразвития

Комментарий политолога

Владивосток, вторник, 21 февраля , РИА Vladnews.

Минэкономразвития заканчивает свою перестройку, и отставка заместителя министра Алексея Ведева - это завершающий этап процесса. Таково мнение замдиректора Национального института развития современной идеологии, политолога Игоря Шатрова, которым он поделился в эфире радио Sputnik, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Это завершение той перестройки Минэкономразвития, которая происходит после известных событий с арестом министра, - сказал эксперт. - Ведев курировал департамент бюджетного планирования госпрограмм. И вот мы видим, как происходят изменения к подходу вот к этой работе, к задаче, которая стоит перед Министерством экономического развития. По мнению экспертов, прогнозы будут более качественно коррелироваться с планами других министерств и ведомств и будут отвечать жизненным реалиям. С уходом министра, так уж сложилось (и, даже можно сказать, что это к счастью произошло) меняется и работа ведомства. У ведомства другие задачи. Новый министр, как мы знаем, в неплохих контактах находится с Министерством финансов. Эти два ведомства будут работать скоординировано. И может возникнуть довольно серьезный лоббистский блок. Мы, наконец, не будем наблюдать в дальнейшем вот эту бесконечную войну двух ведомств (Минэкономики и Минфина), которую мы наблюдали на протяжении многих лет.

По словам эксперта, не исключено, что в министерство вернется главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач:

- Есть мнение, что за те вопросы, за которые отвечал заместитель министра, курировать это направление будет сам министр, ему это понятно и близко. В то же время вполне возможно и возвращение в Министерство Клепача. Сейчас борются за первенство, за две позиции и в прогнозировании экономическом, и в экономическом планировании, и в создании стратегии экономического развития страны две модели, два направления. Одна - это та, которую готовит Кудрин. И другая, которую готовит Столыпинский клуб. Клепач представляет одну из этих моделей, Столыпинский клуб. Вполне возможно, он тоже окажется в составе нового Министерства, - сделал прогноз политолог.