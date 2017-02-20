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Политика и экономика

СМИ: Врио главы Минэкономразвития может уйти в отставку до конца недели

Сам Алексей Ведев объяснил, что ожидает одобрения своего заявления на этой неделе
Фото: Институт Гайдара Фото: Институт Гайдара
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Замминистра экономического развития России Алексей Ведев, временно исполнявший обязанности главы ведомства после отстранения Алексея Улюкаева, до конца недели может уйти в отставку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на источник близкий к министерству.

Сам Ведев подтвердил изданию, что написал заявление об отставке и ожидает, что это решение будет одобрено до конца недели.

В свою очередь официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина сообщила "Известиям", что пока распоряжения правительства по этому поводу не поступало.

В конце января газета "Ведомости" сообщала, что Алексей Ведев, отвечающий за прогноз в министерстве, может вернуться в Институт Гайдара, а одним из кандидатов на пост замминистра рассматривается заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министерству разработать комплексный план действия по развитию экономики на 2017-2025 годы. Отставка Ведева может стать ключевым кадровым решением, меняющим состав блока ведомства, работающего над разработкой этого плана.

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