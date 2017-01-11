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Актуальный комментарий

Новые подробности дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева

Некоторые свидетели могут быть переквалифицированы в подозреваемых
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 11 января , РИА Vladnews.

Следователи раскрыли новые подробности дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Некоторые свидетели могут быть переквалифицированы в подозреваемых. Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов. Во вторник Басманный суд Москвы продлил Улюкаеву срок домашнего ареста до 15 мая. Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая считает, что при изменении меры пресечения на подписку о невыезде экс-министр может покинуть страну или оказать давление на свидетелей. Адвокат Владислав Кочерин в эфире радио Sputnik так же не исключает, что в деле Алексея Улюкаева могут появиться новые подозреваемые из числа свидетелей, сообщает РИА VladNews.

«Это вполне возможно, если преступление совершалось с помощью каких-то иных лиц, которые участвовали в самом процессе преступления. Например, каким-то образом способствовали ему, передавали, договаривались о чем-то – все они могут квалифицироваться как соучастники. У нас есть такое понятие - «преступление, как соучастие», поэтому, если какие-либо свидетели оказались задействованными в этой коррупционной схеме, каким-то образом в ней участвовали, то в зависимости от их роли они могут также оказаться подозреваемыми по этому делу. В принципе, когда речь идет о руководителе организации, достаточно часто в практике случается, что даже работники, выполняя преступные распоряжения своего руководства, могут попасть под статью, поскольку есть такое понятие как «вина». И если они, видя, что совершается незаконное деяние, не прекратили это, не отказались от совершения преступления, то, очевидно они тоже будут соучастниками. И даже если руководитель говорит им: «делай это», и они не отказываются, выполняют, понимая, что это преступные действия, то они могут оказаться в числе подозреваемых. В практике это вполне вероятно», - пояснил юрист.

По словам Владислава Кочерина, избранная мера пресечения – домашний арест, так же объяснима. Суды редко поощряют подозреваемых прогулками, как просил экс-министр.

«На самом деле в этом нет ничего удивительно. Скорее было бы удивительно, если было бы принято какое-то другое решение, поскольку в подавляющем большинстве случаев, когда идет следствие, и избрана мера пресечения, в данном случае в виде домашнего ареста, то она остается неизменной. Просьбы, конечно, поступают от подозреваемых, в данном случае обвиняемых, но, как правило, в большинстве случаев суд их не выполняет. Те же прогулки, какой же это тогда арест, если гражданин находится не дома, а ходит по улицам? Скорее это было бы удивительно, было бы исключением, если такие просьбы были бы удовлетворены. А так это в рамках сложившейся практики и обычно принимаемых решений по таким ситуациям», - отметил адвокат Владислав Кочерин .

Между тем, многие высокопоставленные лица сомневаются в виновности экс-министра и дают ему положительные характеристики. Эта тоже стандартная процедура, - уверен юрист.

«Положительные характеристики – это тоже стандартная процедура, поскольку редко в отношении граждан вступают в силу негативные характеристики. И работодатели часто пытаются помочь своим бывшим работникам. Поэтому ничего удивительного в этом нет, поскольку даже хороший человек, в принципе, может совершить преступление. Это, скорее влияет на дальнейший выбор наказания, на итоговое наказание в приговоре. Там достаточно разные санкции могут быть, и денежные штрафы могут быть разного размера, и лишение свободы на различный срок. Что же касается обстоятельств совершения преступления, то тут имеют значение лишь факты совершения преступления и причастности к нему, кто в этом участвовал».

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