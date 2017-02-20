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Оштрафованные участники митинга автомобилистов во Владивостоке подадут в суд

Среди них - депутат Законодательного собрания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 20 февраля , РИА Vladnews.

Депутат Законодательного Собрания Приморья считает действия правоохранительных органов на автомобильном митинге неправомерными, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, 19 февраля на привокзальной площади Владивостока прошел митинг автомобилистов, посвященный проблемам ввоза транспортных средств в РФ. Как ранее сообщало РИА VladNews, около 5 человек были задержаны силовиками и доставлены в ОВД Фрунзенского района. Основная версия-несанкционированные действия на митинге. Обстоятельства пока выясняют.

В числе задржанных оказался и Артем Самсонов, депутат Законодательного Собрания Приморского края, который открыто обвинил с трибуны губернатора края Владимира Миклушевского в том, что тот не выполняет своих постановлений и обязательств.

"Собрание, согласно закону, такое же мероприятие, как и митинг. И то, и другое является публичным мероприятием, на котором разрешены транспаранты и звукоусиливающая аппаратура. Есть одно НО: собрание должно проводиться в специально отведённом месте, которое определяется постановлением администрации Приморского края для каждого муниципалитета. Для Владивостока таким местом определена Привокзальная площадь. Не мы её выбрали, а сам губернатор подписал постановление. И там всегда спокойно проводились мероприятия без уведомлений. По закону на собрание не требуется подавать уведомление, что нам, кстати, неоднократно говорили в департаменте внутренней политики. Стоит отметить, что собрания по поводу скверов 21 декабря и 19 января прошли со звуком, транспарантами, но без подачи уведомления. Я считаю, что решение суда о штрафе на простых участников не правомерное. Судья это прекрасно знает.  Безусловно, решение будет обжаловано, и, если надо, то вплоть до Страсбурга", - рассказал корреспонденту РИА VladNews Артем Самсонов.

Его позицию поддерживает и Андрей Галицких, который накануне официально сообщил агентству об отмене митинга. 

"Был не митинг, а собрание, которое прошло в странном формате. Больше было политики, чем практики. И если мы работали на результат, то на собрании люди рассуждали о чем-то отдаленном , не совсем о том, что нужно автолюбителям. Но тематические выступления тоже были. В конце собрания я выступил с докладом о том, что было сделано и чего мы уже смогли достигнуть. То, что людей забрали в полиция - не есть хорошо. Но я думаю, что их адвокатам удастся оспорить дела, и административные протоколы не будут применены к задержанным", - рассказал Андрей Галицких.

Сейчас активисты ждут 13 марта - до этого момента власти, по обоюдному решению в ходе круглого стола, должны будут выполнить условия договора: ввести упрощенный режим установки "Эра-ГЛОНАСС" или же вовсе отодвинуть период установки.

Напомним, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того, чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет. 

Данный вопрос остро стоит для жителей Приморского края

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