Дело о Приморском океанариуме прервалось

Судья ушла в отпуск до середины марта

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Судебное следствие по делу о строительстве Приморского океанариума, которое проходит во Фрунзенском районном суде Владивостока, прервано до 17 марта в связи с отпуском председателя судебного заседания, сообщает корреспондент РИА VladNews. В ходе слушания 16 февраля судом было принято решение об оставлении без удовлетворения ходатайства защиты об отправлении дела на доследование.

Напомним, в рамках этого дела экс-главе Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента РФ Андрею Поплавскому вменяется растрата бюджетных средств в сумме 1,021 миллиарда рублей.

В ходе заседания 16 февраля был определен дальнейший график судебных слушаний: задачи, круг свидетелей, которых требуется допросить, и даты допросов.

Кроме того, судья удовлетворила ходатайство подсудимого, в котором он просил дать ему вместе с адвокатом возможность во время перерыва ознакомиться с материалами дела, а именно с тремя определенными томами. На это суд дал подсудимому и его защитнику три дня.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении последних 2 лет и 3 месяцев.

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