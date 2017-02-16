Дело о Приморском океанариуме не вернули прокуратуре

Судья Фрунзенского суда оставила ходатайство защиты Поплавского без удовлетворения

Владивосток, четверг, 16 февраля , РИА Vladnews.

Судья Фрунзенского районного суда Владивостока оставила ходатайство защитника экс-главы Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента РФ Андрея Поплавского без удовлетворения, сообщает корреспондент РИА VladNews. Такое решение суд принял в связи с тем, что "каких-либо нарушений, указанных адвокатом, нет. Оснований для возвращения дела на доследование не имеется". В своем постановлении председатель судебного заседания отметила, что оно "самостоятельному обжалованию не подлежит, обжалуется наряду с итоговым решением".

Стоит отметить, что ходатайство о возвращении дела Андрея Поплавского на доследование в прокуратуру было заявлено адвокатом Александром Графом 7 февраля. Кроме того, стороны обвинения и защиты высказали свои позиции в заседании 15 февраля.

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