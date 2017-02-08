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Приморского журналиста избили из-за близости к арестованному мэру Дальнегорска

Алексей Иванов с тяжелыми травмами находится в больнице
Фото: социальные сети Фото: социальные сети
Владивосток, среда, 08 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье был жестоко избит Алексей Иванов, шеф-редактор дальневосточной редакции информационного агентства Regnum и друг главы Дальнегорска Игоря Сахуты, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Нападение на журналиста произошло в районе 20 часов в понедельник, когда Алексей возвращался домой.

- Справа из темноты на меня буром двигался мужчина. Приблизившись, он сбил меня с ног и начал бить ногами по голове, - рассказал Алексей. - Его спугнули соседи и прохожие. Проходящая пара помогла мне поднять с земли и дойти до дома. После этого вызвали скорую и полицию.

В настоящее время Алексей находится в травматологическом отделение центральной городской больницы, где проходит обследование.

Шеф-редактор дальневосточной редакции считает, что на него могли напасть из-за уголовного дела в отношении главы Дальнегорска Игоря Сахуты.

- Я уверен в его невиновности. И собирал документы к суду, который состоится в эти дни, - рассказал корреспонденту Алексей Иванов.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, но на сегодняшний день правоохранительным органам ничего выяснить до сих пор не удалось.

Отметим, что глава региона взял под личный контроль расследование дела по факту нападения на Алексея Иванова.

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