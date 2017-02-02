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Дело Пушкарёва

Дело охранников Пушкарева перенесли на неделю

Владивостокским судом планируется наладить связь с правоохранителями Москвы
Фото: Дарья Иванова, РИА VladNews Фото: Дарья Иванова, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Суд выслушает показания свидетеля Андрея Пушкарева, брата главы Владивостока Игоря Пушкарева, который должен был 2 февраля дать показания по делу охранников, якобы избивших во Владивостоке корреспондента программы "Честный детектив" (ВГТРК, Москва) Павла Брыкина, позже, сообщает корреспондент РИА VladNews. Принято решение связаться по телефону со следователем в Москве, чтобы допрос по видеоконференцсвязи все же состоялся, так как он необходим для судебного следствия.

Сегодня, 2 февраля, судья Фрунзенского районного суда Владивостока по ходатайству стороны защиты подсудимых приобщил к делу справку с характеристикой, полученную адвокатом одного из ответчиков. Кроме того, к следующему заседанию, назначенному на 8 февраля, сторона гособвинения обещала ознакомится с новым доказательством защиты, которое адвокаты ходатайствовали приобщить к материалам дела.

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

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