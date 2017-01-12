Лидер Северной Корее Ким Чен Ын поздравил с Новым годом 12:29, 12 января Лидер Северной Корее Ким Чен Ын поздравил с Новым годом
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека 11:44, 12 января Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека (Эксклюзив)
ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева 11:21, 12 января ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева
Новостная лента
Январь, 12 четверг
12:35
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
12:35
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
12:35
Владивостокцы вновь выйдут на митинг против депутата Фото
12:29
Год экологии: Школьники напишут сочинения о тиграх Приморья
12:29
Лидер Северной Корее Ким Чен Ын поздравил с Новым годом
12:12
В Приморье фирму оштрафовали за непрополотый огород
12:07
Татуировки могут спровоцировать развитие рака, - ученые
11:59
Из Приморья в Китай снова попытались отправить опасную сою
11:55
Каток на стадионе «Строитель» продолжает свою работу Фото и Видео
11:44
Во Владивостоке в ДТП пострадали три человека Эксклюзив
11:21
ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева
11:19
Пенсионер сбил девушку на "зебре" во Владивостоке Эксклюзив
11:18
В Приморье произошло 18 пожаров
11:07
Эксперты: Печать лекарств в 3D-принтерах на дому не за горами
11:06
20-летний владивостокский водитель сбил на тротуаре пенсионера Эксклюзив
10:50
Январь в Приморье будет малоснежным, но холодным
10:41
Какие эпизоотии вспыхнули в мире за год?
10:19
В 2016 году Приморье "отметилось" оспой и чумой животных
10:15
Контейнеровоз "разложился" на трассе Владивосток-Хабаровск
10:04
Планета Х может быть "пришелицей", - ученые
09:58
Во Владивостоке открыт центр продаж и обслуживания «Ростелекома» нового поколения
09:57
Четверо жителей Приморья предстанут перед судом за серию автоугонов и грабеж
09:55
Приморский край: мир должников Эксклюзив
09:45
Молодой человек загадочно пропал в Приморье
09:34
КХЛ приняла заявку Владивостока на матч звезд КХЛ-2018
09:27
Сиделка похитила ювелирные изделия у своих хозяев во Владивостоке
09:24
Грабителя задержали в Приморье благодаря отпечаткам пальцев
09:16
Дональд Трамп опроверг наличие у России компромата на него
09:09
Гороскоп на 12 декабря
08:55
Часть Владивостока останется без света в четверг, 12 января Адреса
08:52
Во Владивостоке сегодня -18°C, без осадков
07:01
Женщины стесняются рассказывать о своих желаниях в постели, - ученые
06:35
Группа «Смысловые галлюцинации» даст свой последний концерт 13 января
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4064 (3) от 12 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Город ждет комфортного жилья
Городским садоводам раскроют секреты хороших урожаев
ТОФ стал лучшим флотом России
Чтения в память поэта
Иностранец очернил Золотой Рог
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Дело Пушкарёва

ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева

Глава Владивостока обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу защиты мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на его арест, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на решение московского Бассманного суда о заключении главы Владивостока под стражу и продлении его меры пресечения, так как в ходе разбирательств были нарушены права Игоря Пушкарева.

Как ранее сообщало РИА VladNews, глава Владивостока был задержан 1 июня. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Напомним, что в декабре 2016 года Бассманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца февраля, однако защита сдаваться не планирует.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается
09:58, 11 января 2017 Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается

Заседание отложено на неопределенный срок

Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется во Владивостоке
17:49, 10 января 2017 Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется во Владивостоке

Потерпевшим по делу является московский журналист

Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева не планирует сдаваться
12:05, 29 декабря 2016 Защита главы Владивостока Игоря Пушкарева не планирует сдаваться

Арест мэра примооской столицы слишком затянулся

Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде
13:40, 27 декабря 2016 Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде

Защита Игоря Пушкарева подает жалобы на решение Мосгорсуда

Брат мэра Владивостока оставлен под арестом
21:43, 26 декабря 2016 Брат мэра Владивостока оставлен под арестом

Мосгорсуд не отменил решение Басманного суда

Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом
19:40, 26 декабря 2016 Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом

Суд не прислушался к доводам защиты

Мосгорсуд рассмотрит вопрос об освобождении Игоря Пушкарева
17:10, 26 декабря 2016 Мосгорсуд рассмотрит вопрос об освобождении Игоря Пушкарева

У защиты появились новые доводы