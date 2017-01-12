ЕСПЧ рассмотрит жалобу на арест Игоря Пушкарева

Глава Владивостока обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Владивосток, четверг, 12 января , РИА Vladnews.

Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу защиты мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на его арест, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на решение московского Бассманного суда о заключении главы Владивостока под стражу и продлении его меры пресечения, так как в ходе разбирательств были нарушены права Игоря Пушкарева.

Как ранее сообщало РИА VladNews, глава Владивостока был задержан 1 июня. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Напомним, что в декабре 2016 года Бассманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца февраля, однако защита сдаваться не планирует.