Суд по делу охранников Пушкарева возобновляется

Слушание назначено на 2 февраля

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Заседание по делу охранников Андрея Пушкарева состоится в 16 часов 2 февраля во Фрунзенском суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Слушание было перенесено с 11 января.

Напомним, данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.