Москва: Неумение Миклушевского договариваться с элитами может привести к печальным последствиям

Коррупционные скандалы Приморья докатились до столицы

Владивосток, вторник, 31 января , РИА Vladnews.

Политолог, с 2009 по 2010 год начальник департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин в эфире программы «Разворот» на радио «Эхо Москвы» прокомментировал обвинения в коррупции высокопоставленных чиновников Приморья, сообщает РИА VladNews.

Приморский край оказался в центре внимания многих российских изданий: губернатору Владимиру Миклушевскому пророчат судьбу чуть ли не его сахалинского коллеги Александра Хорошавина. За последний год на сотрудников администрации Приморья было заведено более 197 уголовных дел, однако реальными сроками закончились только 3 процента.

"Надо понимать, что Приморский край всегда обладал одной особенностью - многие политические вопросы там решались юридическим путем. И надо посмотреть на судьбу последних трех мэров, которые заканчивали свой творческий путь в местах не столь отдаленных. Правильно это происходило или неправильно, но это яркий пример того, что именно юридическим способом решают те вопросы, которые в других местах решают способом политическим, - подчеркнул Андрей Колядин. - В этом есть, конечно же, определенная заслуга и силовиков, которые учатся бороться с коррупцией и чиновниками, а потом разъезжаются по всей стране для того, чтобы продолжить свою творческую деятельность. В этом есть и определенные минусы администрации краевой, потому что всё-таки губернатор — это человек, который должен выстраивать позитивный, благоприятный режим для действия всех групп на какой-то ограниченной территории, в данном случае это Приморский край. И он должен был прийти на эту территорию и соответственно выстроить некие отношения с элитами, которые позволили бы работать в едином конструктивном ключе.

Но, однако получилось так, что опять возобладал опыт со всеми бороться юридическим путем, методом посадок, применять то давление, которое было на мэра Пушкарёва оказано. Один из показателей этого - 4 года человека пытались посадить и наконец удалось это сделать. Но, к большому сожалению, это обернулось против руководителя региона Миклушевского. За последнее время пять его замов оказались там же. И соответственно сейчас может быть уже и сложнее будет выстроить взаимоотношения с элитами, которые с ним бьются всерьез. Это заметно и в СМИ, и в кабинетах властных. Поэтому я думаю, что эта война на территории, война элит, она сейчас заметна всем, и нам, живущим в Москве, и на территориях, ну а в Приморском крае там всё кипит, бурлит"

Колядин также прокомментировал петицию к президенту РФ Владмииру Путину с просьбой отстранить от должности губернатора Владимира Миклушевского: "Центр обычно очень болезненно воспринимал, когда битвы элит выплескиваются в СМИ. Это совершенно закономерно потому, что когда чиновники сражаются между собой в каких-то переговорах и в тёмных кабинетах и это не выливается ни коем образом за пределы чиновничьей среды - это один расклад. Например, все же знают, что в Кремле много башен и башни между собой бьются, но это не видно ни коем образом в медийном пространстве. А когда губернатор не в силах удержать политическую стабильность на территории это плохо. И естественно, когда вдруг возникают такие акции по отзыву, когда постоянно в СМИ выливаются на голову власти, ведь всё-таки Миклушевский представитель верховной элиты власти и он высшее должностное лицо региона - это вредит всей вертикали власти в России. Поэтому, конечно определенное беспокойство и определенное раздражение это вызывает. Чем это закончится для Миклушевского сказать сложно. Такие решения принимает первое лицо. Кто назначил, тот и принимает это решение. Но то, что постоянно, как капельки воды хлопают на голову нашим, принимающим решения о том, что там неспокойно, неспокойно, неспокойно, это к большому сожалению показатель неумения договариваться Миклушевского с элитами с одной стороны, а с другой стороны, этот показатель может привести к печальным последствиям. То есть теоретически возможно все. Ничего позитивного в этой битве элит я не вижу и это раздражает людей и раздражает власть".

Политолог считает, что громкие коррупционные скандалы за последний год в Приморье могут повлиять на судьбу губернатора.

"Достаточно того, что на пять человек из окружения губернатора были возбуждены уголовные дела. Это уже такой звоночек тревожный потому что это значит, что уже окружением губернатора внимательно занимаются правоохранительные органы, они видят в этом смысл. И соответственно неважно на чем прокололись данные люди, но если это нарушение законодательства и нарушение уголовного кодекса, то в любом случае уже каждый из них является крупным скандалом. Плюс к этому какие-то ещё совершенно странные вещи, которые с интересом узнаю, типа поездки в Дубаи, сегодня кстати Песков уже говорил об этом. Я не пойму смысла, ну хочешь ты в Дубаи, ну езжай! Зачем рассказывать, что ты остаешься на данной территории. Вот некие такие ошибки, вызывают такой смешливый резонанс. Они может быть не являются катастрофами уголовными, если бы его как Белых зафиксировали с мешком денег и двумябутылками хорошего вина. Но в данном случае это тоже является резонансными вещами, которые превращают власть в «клоунаду», а это нехорошо. Власть, которая смешная ее не боятся и не уважают".

Проблема губернатора Приморья, считает Колядин, в неумении договариваться: "И отсутствие граней своего невиданного величия. Мне жал руку Путин, поэтому я не буду разговаривать с этими региональными элитами. Однако он тебе жал только для того, чтобы ты выстроил взаимоотношения в данном регионе, надо это так воспринимать. Не то, что ты великий от того, что тебя назначили губернатором, а что тебе дали шанс создать регион, которым будет гордиться вся страна!"

Он также отметил, что у Миклушевского много врагов: "Как я понимаю, наблюдая за этим регионом, он умеет обижать.Те фразы, которые сказаны. Те жалобы, которые написаны, в том числе и на силовиков: «меня обижают силовики, примите какие-то меры», а дальше идёт это по инстанциям. Естественно эта информация тут же уходит и возвращается каким-то образом назад. Вот я сижу, я какой-нибудь генерал на месте. И вдруг на меня жалуются, говорят «уберите этого негодяя» не уж то я буду позитивно относиться к человеку, который написал на меня жалобу? Политика-это искусство компромиссов, а не искусство жалоб. Любая территория, которую, так сказать, лихорадит в элитах в СМИ и так далее, в ней есть обычно пять, шесть, десять человек, которые не довольны тем, что с ними не хотят договариваться. И они инициируют некие процессы политические. Это совершенно нормальный путь. Их ограничивают в бизнесе, их ограничивают в политическом развитии, их ограничивают в уважении к ним. Их пытаются «отжать», как обычно говорят от бюджета, нет, чаще всего даже не от бюджета, а просто от нормального отношения к ним первого лица в регионе. Миклушевский видимо не может найти в себе эти силы для того, чтобы сесть за стол переговоров и договориться со всеми элитами на территории. Ну вот, соответственно, из-за этого все и проблемы. Есть люди, у которых есть ресурсы, деньги. У которых есть возможности, мозги. Которые могут находить минусы у Миклушевского, которые могут инициировать их, вынося на всеобщее обозрение. И пока Миклушевский не найдет с ними общий язык — это будет. Либо пока его не уберут".

Колядин сообщил, что "Кремль смотрит внимательно на такие процессы, учитываются многие факторы. Факторы экономического развития региона, лояльность самого губернатора, и ещё несколько других десятков факторов, которые так или иначе ассоциируют любое кризисное явление. И это обрабатывается, формируются некие справки, которые ложатся на стол к лицу, принимающему решение. А лицо, принимающее решение, оно уже иногда вносит свои коррективы, которые почти никогда невозможно объяснить. Всё зависит от того насколько убедительны те люди, которые рассказывают об ужасах Приморья Президенту. Если они не убедительны, то, значит, Президент обладает многими источниками информации кроме того, что ему приносят в виде справок. У него и силовики, которые поставляют ему информацию, и ФСО, и социология, и самые различные ведомства, у которых тоже есть своя система получения информации. Поэтому он может все это сравнивать и принимать решения, то есть оставить данного человека или не оставить. Иногда этой информации значительно больше, чем у нас с вами".