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Общество

Имущество крупнейшего должника Приморья пустят с молотка для погашения зарплатных долгов

Задолженность по заработным платам на заводе "Радиоприбор" в регионе обсудили губернатор и прокурор края
Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews Фото: Анна Оплетаева, РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 января , РИА Vladnews.

Задолженность приморского предприятия «Радиоприбор» по зарплатам частично погасят за счет продажи непрофильного имущества зпвода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи губернатора региона Владимира Миклушевского и прокурора края Сергея Бессчасного, которая состоялась 17 января. Напомним, Приморский край уже несколько месяцев абсолютно лидирует по зарплатным долгам среди регионов Российской Федерации, обгоняя по их объему большинство федеральных округов. При этом почти 77% региональной задолженности по зарплатам "висит" на заводе "Радиоприбор".

Решение вопроса по снижению задолженности приморских предприятий перед их работниками стало одной из ключевых тем, которые обсуждались в ходе рабочей встречи губернатора и главного прокурора региона.

Так, глава региона рассказал, что часть задолженности по зарплате сотрудникам завода погашена за счет средств краевого бюджета – в прошлом году на эти цели направлено 178 миллионов рублей. В ходе встречи было отмечено, что в первом квартале 2017 года долги перед работниками погасят еще два приморских предприятия – «Саум-1» и «ТМК».

«Проведены процедуры по реализации имущественного комплекса на каждом из предприятий. В ближайшее время вырученные средства должны будут поступить на расчетные счета для погашения задолженностей», – рассказал Сергей Бесчассный.

Аналогичные процедуры по оценке непрофильного имущества для его продажи в счет погашения зарплат проведут и на заводе «Радиоприбор», занимающем большую часть в общей структуре задолженностей приморских предприятий.

«Долги “Радиоприбора” перед работниками составляют 460 миллионов рублей, федеральная служба судебных приставов выделила денежные средства территориальному подразделению на проведение оценки имущественного комплекса и земельных участков, которые не задействованы в процессе выполнения работ и является непрофильными. Полагаю, что за счет их реализации по результатам оценки можно будет погасить часть этой денежной суммы перед людьми», – отметил прокурор Приморского края.

Отметим, "Радиоприбор" подписал трехлетний госконтракт на выполнение оборонзаказа - после принятия 26 декабря 2016 года постановления Правительства РФ. В соответствии с контрактом определена производственная программа завода, подготовлен график приема людей на работу.

Напомним, 29 сентября 2016 года на заводе "Радиоприбор" прошли массовые увольнения. 9 декабря заводчане собрались на акцию протеста.

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