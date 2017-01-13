Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам

Лидерство с большим отрывом выделяет регион среди всех субъектов Российской Федерации

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Приморский край "перенес" в новый 2017 год "багаж" старого в части зарплатных долгов: регион продолжает лидировать с большим отрывом среди субъектов федерации по этому показателю, сообщает корреспондент РИА VladNews. Данные Минтруда России, предоставленные по запросу депутата Законодательного собрания региона Владимира Беспалова, гласят, что к 1 декабря сумма долгов по зарплате в Приморье составила 599,4 миллиона рублей, или почти 16% от общей суммы задолженности работодателей по России (а также - более половины долгов работодателей всего ДФО). На втором месте в этом печальном рейтинге - Амурская область (205,1 миллиона; 5,5%), на третьем - Хабаровский край (182,4 миллиона; 4,9%).

Стоит отметить, что более 98% всех зарплатных долгов в РФ (всего - 3,85 миллиарда рублей) - это долги за счет отсутствия собственных средств предприятий. Почти половина долгов - в обрабатывающих производствах. 27,6% зарплатных долгов - это задолженность предприятий-банкротов.

Почти 40% долгов по зарплате в России - это долги, оставшиеся с прошлых лет. Так, в "наследство" от 2015 года осталось 818 миллионов рублей. А с 2014 года (и даже дольше) некоторые россияне недополучили свои кровные на 489 миллионов рублей.

Зарплатные долги в РФ увеличились к 1 декабря 2016 года за месяц на 1,6% (60 миллионов рублей). А в сравнении с 1 декабря 2015 года - уменьшились на 1,3% (50 миллионов).