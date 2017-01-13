Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье 16:51, 13 января Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье
Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам 16:42, 13 января Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам (Эксклюзив)
Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке 16:31, 13 января Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 13 пятница
17:24
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
17:24
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
17:24
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
16:51
Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье
16:42
Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам Эксклюзив
16:42
Экологический туризм станет трендом 2017 года в Приморье
16:31
Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке
16:21
Видео инцидента между скорой и автоледи на Камчатке появилось в Сети Видео
16:10
Турнир по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжается
15:59
Жительница Приморья 12 лет прожила с инородным телом в спине Фото
15:48
Стол на старый Новый год 2017: щедрый ужин, рецепты
15:24
Обзор киноновинок во Владивостоке Фото
15:21
В России хотят сделать "солнечные дороги"
15:16
Администрация Владивостока приглашает научиться кататься на коньках
14:59
Зверское убийство сторожа церкви произошло в Приморье
14:56
Афиша культурных событий на 13 - 15 января во Владивостоке
14:53
Приморец похитил из магазина бутылку элитного алкоголя
14:42
Очередного мастера парковки «наказали» во Владивостоке
14:34
Дальневосточные предприятия сэкономят до 40 млрд рублей в год
14:23
В Приморье произошло серьезное ДТП Видео
14:16
​Моряков Монголии защитят в Приморье
14:09
Счет на пальцах - до бесконечности Видео
14:08
У приморских пенсионеров есть возможность бесплатно получить новую профессию
13:57
За год на Дальний Восток привлекли 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций
13:48
В США побрили сильно заросшего персидского кота: животное уже не могло нормально двигаться Фото
13:31
Созданы мыши-зомби
13:24
Владивостокская автоледи устроила себе головную боль Эксклюзив
13:21
Владивостокские авто попали в ТОП-20 самых необычных авто Фото
13:16
Сенатор Анатолий Широков поговорил о кроликах и клубнике Эксклюзив
13:08
Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья
13:06
Владивостокцы скупают доллары Эксклюзив
12:52
Владивостокский пенсионер на джипе отправил невнимательную пенсионерку в больницу
12:46
Владивосток избавляется от елок Видео
Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
4065 (4) от 13 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
От хрустального мальчика до Булыги
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде
Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока
Старушки подались в аферистки
Пешеходам предложен виадук
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Актуальный комментарий

Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам

Лидерство с большим отрывом выделяет регион среди всех субъектов Российской Федерации
Фото: komi-news.ru Фото: komi-news.ru
Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

Приморский край "перенес" в новый 2017 год "багаж" старого в части зарплатных долгов: регион продолжает лидировать с большим отрывом среди субъектов федерации по этому показателю, сообщает корреспондент РИА VladNews. Данные Минтруда России, предоставленные по запросу депутата Законодательного собрания региона Владимира Беспалова, гласят, что к 1 декабря сумма долгов по зарплате в Приморье составила 599,4 миллиона рублей, или почти 16% от общей суммы задолженности работодателей по России (а также - более половины долгов работодателей всего ДФО). На втором месте в этом печальном рейтинге - Амурская область (205,1 миллиона; 5,5%), на третьем - Хабаровский край (182,4 миллиона; 4,9%).

Стоит отметить, что более 98% всех зарплатных долгов в РФ (всего - 3,85 миллиарда рублей) - это долги за счет отсутствия собственных средств предприятий. Почти половина долгов - в обрабатывающих производствах. 27,6% зарплатных долгов - это задолженность предприятий-банкротов. 

Почти 40% долгов по зарплате в России - это долги, оставшиеся с прошлых лет. Так, в "наследство" от 2015 года осталось 818 миллионов рублей. А с 2014 года (и даже дольше) некоторые россияне недополучили свои кровные на 489 миллионов рублей.

Зарплатные долги в РФ увеличились к 1 декабря 2016 года за месяц на 1,6% (60 миллионов рублей). А в сравнении с 1 декабря 2015 года - уменьшились на 1,3% (50 миллионов).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сенатор Анатолий Широков поговорил о кроликах и клубнике
13:16, 13 января 2017 Сенатор Анатолий Широков поговорил о кроликах и клубнике

Чиновник прокомментировал закон о "дальневосточном гектаре"

​Сенатор: Альтернативы развитию Дальнего Востока на сегодня у России нет
12:41, 13 января 2017 ​Сенатор: Альтернативы развитию Дальнего Востока на сегодня у России нет

Общий объем привлеченных инвестиций на Дальний Восток - 1 триллион 325 млрд рублей

​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен
17:50, 12 января 2017 ​Виктор Ларин: Приморцев в новом году ждет рост цен

Эксперт рассказал, что ожидает жителей края в 2017

Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание?
16:29, 12 января 2017 Исполнит ли губернатор Владимир Миклушевский обещание?

Удастся ли добиться увеличения населения Приморского края до 2 миллионов жителей?

Новые подробности дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева
22:56, 11 января 2017 Новые подробности дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева

Некоторые свидетели могут быть переквалифицированы в подозреваемых

Александр Латкин: 2017 год будет политически знаковым для Владивостока
19:36, 10 января 2017 Александр Латкин: 2017 год будет политически знаковым для Владивостока

Впереди выборы в городскую думу и застой в экономике

Пресс-секретарь президента РФ об антитабачной концепции: Учитываться должна позиция не только Минздрава
16:27, 10 января 2017 Пресс-секретарь президента РФ об антитабачной концепции: Учитываться должна позиция не только Минздрава

Новой инициативе только предстоит пройти всестороннее обсуждение