Дневник парня: Бег - наше все!

24-летний Евгений делится секретами

Владивосток, пятница, 13 января , РИА Vladnews.

После того, как РИА VladNews запустило реалити-проект «Дневник девушки», который успешно идет уже 5-й месяц, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, как наши участницы - корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева и 36-летняя мама троих детей Жанна. Теперь он ведет "Дневник парня" на РИА VladNews!

"Всем привет и с наступившим новым годом!)

Надеюсь, что вы хорошо отдохнули и не забывали тренироваться на праздниках. Зимние праздники в этом году длились целых девять дней. И эти дни я потратил на переосмысление своих тренировок и подхода к правильному питанию. Любые тренировки ведут к тому, что ваше тело к ним привыкает и начинает тратить значительно меньше энергии, чем раньше. Поэтому я хочу рассказать о своем самом любимом виде тренировок.

Мой любимый способ тренировок - бег. Бегаю я очень хорошо и очень долго. Когда еще учился в школе, я терпеть не мог бегать. Пять кругов на стадионе? Ха, я «помирал» уже на втором-третьем круге, а пятый круг приходил последним. Болели ноги, живот, голова – все болело. Но был у меня один путь длинной в шесть километров, по которому я гулял, когда мне было грустно. И вот как-то раз я подумал, что скучно стало его просто идти, хочу побегать. Это было начало лета первого года из девяти, что я бегаю. И вот все лето я бегал по этому пути. Ну, как, бегал... В первый раз я пробежал метров двести и чуть не задохнулся, а оставшуюся часть пути я прошел. Но я не прекратил свои попытки. И все лето я бегал, и все большую часть пути именно пробегал.

Под конец года я пробегал почти весь путь. Делал только три заранее запланированные остановки. Первая была после того, как я пробегал половину пути. Мне нравилось осознавать, что с каждым разом она становилась все меньше по времени. Вторая и третья были под конец пути, когда силы заканчивались.

И вот так я бегал все лето и часть осени, пока сумерки не начали наступать очень рано (бегал я как правило около семи-восьми часов вечера). Последние забеги проходили на том самом стадионе, где я помирал еще год назад. Да, забыл добавить, что так совпало, что уже год я был по разным причинам освобожден от физ-ры, а когда мне диагностировали астму, стал всегда освобожденным.

Так вот, последние месяцы я бегал на том же стадионе. И сначала мне было сложно из-за того, что я постоянно сбивался со счета кругов. Один круг, два круга, три круга, шесть, много кругов – примерно так всегда и происходил мой счет. Но тогда же я и открыл новый способ оценки моего бега – время. Да, стал бегать не на количество кругов, а на количество времени, что я бегаю. Тогда же я решил, что один мой непрерывный забег будет длится двадцать-тридцать минут. На каждый круг у меня уходило секунд сорок пять–пятьдесят пять. И вот бегу я десять минут, двадцать минут, перерыв на турники, тридцать минут, сорок и соответственно столько же кругов, даже чуть больше, и не устаю, дыхание только на последних минутах чуть сбивалось и все. Вот так прошел мой первый год бега. Кстати, в сентябре мне довелось пробежаться и по стадиону, и по тому самому пути столько же времени, что и восемь лет назад. Что я могу сказать? Ну, я так неплохо размялся.

Остальные годы я потратил на улучшение качества и длительности моего бега. Покупал специальную обувь для бега, оптимизировал нагрузки в одежде, читал специальную литературу. И бегал, конечно же.

Настала пора рассказать, как же надо бегать. Не надо много стараться, чтобы научиться бегать.

Правило первое: Пройди путь, по которому будешь бежать. Когда люди начинают бегать, это выглядит так забавно. Они покупают дорогую одежду и обувь, приходят на стадион и сразу начинают бежать. Если они пробегают круг, то это уже хорошо. Возможно, что они придут на еще две-три пробежки, возможно. Никогда так не делайте! Сначала пройдите путь, который хотите научиться пробегать. Хотите пробегать пять кругов на стадионе или дорогу от дома до работы? Научитесь сначала ее проходить так, чтобы ваше дыхание не сбивалось, а вы чувствовали, что можете пройти столько же или хотя бы половину. Думаю, что часть людей уже на этом шаге передумают. У вас начало получатся ходить? Здорово! Я рад за Вас! Теперь начинайте добавлять бег, первые разы бегайте понемногу, по чуть-чуть, только до того момента, когда ваше дыхание начнет сбиваться. Ваша цель – полностью заменить вашу ходьбу вашим бегом.

Правило второе: Обманывай себя! И вот вы побежали, и вот у вас начало сбиваться дыхание, и вот вы решаете остановиться. Нельзя этого делать! Нужно поставить цель, что вы добежите вон до того куста, дерева, урны. Побежали! Добежали? Не останавливайтесь! Бегите дальше. Зачем это надо делать? Все просто. Когда вы решили добежать до того дерева и остановиться отдохнуть, ваш мозг, обрадованный скорому отдыху, начинает использовать резервы энергии. А когда вы добежали до места и продолжили бежать дальше, мозг начинает паниковать: «Как так?! Обман! Сказали, что бежим туда, запасы энергии истратили, а бежим дальше! Обман! Надо больше запасов энергии!» Да! Именно ради увеличения запасов энергии нужно обманывать себя. Чем чаще вы это делаете, тем больше будет запасов. Или говоря по-простому, ваша выносливость растет.

Правило третье: Контролируй свое тело и дыхание. Дышать нужно носом и вдыхать, и выдыхать. Если в процессе нагрузки вам захочется выдыхать ртом, то это еще можно пережить. Но если вы не можете уже вдохнуть носом, то переходите на шаг. Вы устали. С телом проще. Бежать нужно с прямой спиной и чуть согнутыми вперед плечами. Ноги и руки работают синхронно: правая нога-левая рука, левая нога – правая рука. Если удалось синхронизировать вдох на четыре шага и выдох на четыре шага, то вы научились бегать. Поздравляю!

Правило третье: Пробежался, прошелся. Всегда! После бега нужно идти! Всегда! Это не шутки, ваше тело должно начать отдыхать плавно от бега. Поэтому пробежали, прошлись.

А теперь о моих успехах сейчас. Когда я тренировался у Ивана Штыля, он дал мне задание продержаться сорок минут на беговой дорожке. Это было интересно. Я менял скорость, уровень наклона и свой темп бега. Время закончилось, я сошел с дорожки пошел тренироваться дальше. Мое дыхание не сбилось, ноги были чуть-чуть забиты, два месяца все-таки не бегал.

Я никогда не участвовал в забегах. Последних два года все хочу в них принять участие, но не получается по разным причинам. Но этот год будет другим! Почему?) Потому что уже первого января я принял участи во Владивостокском забеге на один километр. Я прибежал седьмым. Надо было все-таки потренироваться в зимнем беге перед забегом.

Собственно, на сегодня это все! Удачи в новом году! Больше спорта и правильного питания вам!

В следующий раз я расскажу про правильное питание.

И не забывайте: глубокий вдох, потом выдох, так три раза и занялся делом!"

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник девушки/парня»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.