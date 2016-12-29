Дневник парня: вторая неделя в проекте

24-летний Евгений делится секретами

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

После того, как РИА VladNews запустило реалити-проект «Дневник девушки», который успешно идет уже 4-й месяц, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, как наши участницы - корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева и 36-летняя мама троих детей Жанна. Теперь он ведет "Дневник парня" на РИА VladNews!

"Всем привет!

Хочу рассказать вам о серии интересных событий, что произошла со мной в декабре!

В этом месяце олимпийский чемпион Иван Штыль проводил спортивные тренировки во Владивостоке. Случайно узнав о них, я сразу загорелся идеей в них поучаствовать! И у меня это получилось!

Мне приходилось вставать в пять утра, собираться и добираться до нужного места. Предрассветный Владивосток очень красив! Сами тренировки проходили по выходным с шести утра и длились по два-три часа. Они были очень напряженными и энергозатратными. После одной из них у меня еще несколько дней болели мышцы, это говорит о многом...

Иван использовал интересную программы для круговых тренировок. На каждое упражнение давалось тридцать секунд, потом двадцать секунд перерыв, чтобы отдохнуть и перейти к следующему упражнению, и снова тридцатисекундное упражнение. Программы состояли из упражнений для всего тела и делились на упражнения с собственным весом и с весами.

Подробно о круговых тренировках я расскажу в будущих статьях.

Я получил огромное удовольствие от этих тренировок. Теперь я регулярно просыпаюсь в пять часов утра, чтобы самостоятельно потренироваться. Такое раннее пробуждение открыло для меня новые возможности для управления своим свободным временем. Теперь я успеваю сделать гораздо больше дел за дань.

Буду рад повторить тренировки в будущем году!"

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник девушки/парня»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.