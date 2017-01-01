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Как в Приморье на праздниках будут работать врачи и банки

График работы некоторых учреждений региона
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

График работы некоторых учреждений Приморья во время новогодних праздников:

Больницы

ГИБДД Приморья

ГИБДД - получение водительских прав и регистрация авто

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