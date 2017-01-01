Как в Приморье на праздниках будут работать врачи и банки

График работы некоторых учреждений Приморья во время новогодних праздников:
ГИБДД - получение водительских прав и регистрация авто
График работы некоторых учреждений Приморья во время новогодних праздников:
ГИБДД - получение водительских прав и регистрация авто
4, 5 и 6 января считаются рабочими днями
Девочка стала третьим ребенком в семье
Малыша назвали Артемием
Программа мероприятий
Участница известной телестройки встретила 2017 год на Сейшелах
В 2017 году звезды рекомендуют пробираться к поставленной цели постепенно, но быть готовым и на решительные поступки
Но не всегда они сообщают о своем новом знании родителям