Не все таможни Приморья собираются работать в праздники

Дальневосточное таможенное управление информирует граждан, планирующих выезд за рубеж в новогодние и рождественские праздники, а также участников внешнеэкономической деятельности о графике работы таможен Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
МАПП Пограничный
|пассажирское
направление
|Выходные дни - 1 января 2017 года.
Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 2-8 января 2017 года
с 9.00 до 21.00
|грузовое
направление
|Выходные дни - 1-4 и 7 января;
Рабочие дни - 31 декабря 2016, 5, 6 и 8 января
с 9.00 до 21.00
ДАПП Полтавка
|пассажирское
направление
|Выходные дни - 1, 7 января 2017 года.
Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 2-6, 8 января 2017 года
с 9.00 до 21.00
|грузовое
направление
|Выходные дни - 1, 2, 7 января 2017 года.
Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 3-6, 8 января 2017 года
с 9.00 до 21.00
МАПП Краскино
|пассажирское
направление
|Выходные дни - 1, 2, 7, 8 января 2017 года.
Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 3-6 января 2017 года
с 10.00 до 18.00
|грузовое
направление
|Выходные дни - 1-3,7, 8 января;
Рабочие дни - 31 декабря 2016, 4-6 января
с 10.00 до 18.00
ЖДПП Пограничный
|пассажирское
направление
|Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 1- 8 января 2017 года
|грузовое
направление
|Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 1-8 января 2017 года круглосуточно
ЖДПП Махалино
Рабочие дни - 31 декабря 2016года,1-8 января 2017 года с 09.00 до 21.00
ДАПП Марково
Выходные дни - 31 декабря 2016 года, 1-8 января 2017 года.
ДАПП Турий Рог
Выходные дни - 1-8 января 2017 года.
Рабочий день - 31 декабря 2016 года с 11.00 до 19.00
ЖДПП Хасан, расположенный на российско-корейской границе в Приморском крае, будет работать в новогодние и рождественские праздники ежедневно с 10.00 до 20.00
Полную информацию о режиме работы таможенных органов Дальневосточного региона можно узнать на официальном сайте ДВТУ: www.dvtu.customs.ru в разделе «Режим работы пунктов пропуска».