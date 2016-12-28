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Общество

Не все таможни Приморья собираются работать в праздники

Информация для туристов и бизнесменов
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Дальневосточное таможенное управление информирует граждан, планирующих выезд за рубеж в новогодние и рождественские праздники, а также участников внешнеэкономической деятельности о графике работы таможен Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МАПП Пограничный

пассажирское

направление

 Выходные дни - 1 января 2017 года.

Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 2-8 января 2017 года

с 9.00 до 21.00

грузовое

направление

 Выходные дни - 1-4 и 7 января;

Рабочие дни - 31 декабря 2016, 5, 6 и 8 января

с 9.00 до 21.00

ДАПП Полтавка

пассажирское

направление

 Выходные дни - 1, 7 января 2017 года.

Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 2-6, 8 января 2017 года

с 9.00 до 21.00

грузовое

направление

 Выходные дни - 1, 2, 7 января 2017 года.

Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 3-6, 8 января 2017 года

с 9.00 до 21.00

МАПП Краскино

пассажирское

направление

 Выходные дни - 1, 2, 7, 8 января 2017 года.

Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 3-6 января 2017 года

с 10.00 до 18.00
грузовое

направление

 Выходные дни - 1-3,7, 8 января;

Рабочие дни - 31 декабря 2016, 4-6 января

с 10.00 до 18.00

ЖДПП Пограничный

пассажирское

направление

 Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 1- 8 января 2017 года
грузовое

направление

 Рабочие дни - 31 декабря 2016 года, 1-8 января 2017 года круглосуточно

ЖДПП Махалино

Рабочие дни - 31 декабря 2016года,1-8 января 2017 года с 09.00 до 21.00

ДАПП Марково

Выходные дни - 31 декабря 2016 года, 1-8 января 2017 года.

ДАПП Турий Рог

Выходные дни - 1-8 января 2017 года.

Рабочий день - 31 декабря 2016 года с 11.00 до 19.00

ЖДПП Хасан, расположенный на российско-корейской границе в Приморском крае, будет работать в новогодние и рождественские праздники ежедневно с 10.00 до 20.00

Полную информацию о режиме работы таможенных органов Дальневосточного региона можно узнать на официальном сайте ДВТУ: www.dvtu.customs.ru в разделе «Режим работы пунктов пропуска».

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