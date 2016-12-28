Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии 17:33, 28 декабря Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии (Видео)
Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники 17:19, 28 декабря Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники (Фото)
Сын известного Амура переехал в Сафари-парк 17:06, 28 декабря Сын известного Амура переехал в Сафари-парк (Видео)
Новостная лента
Декабрь, 28 среда
17:43
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
17:43
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
17:43
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
17:41
Госавтоинспекция Приморского края будет работать в новогодние праздники.
17:33
Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии Видео
17:30
Акцию "Новый год в каждый дом" провели приставы Приморья
17:24
Поиски на месте крушения Ту-154 В Краснодарском крае приостановлены
17:19
Ярмарке на центральной площади Владивостока не страшны ни морозы, ни праздники Фото
17:06
Сын известного Амура переехал в Сафари-парк Видео
17:04
Правительство РФ утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»
16:53
Обладателями сертификатов по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» стали 126 семей Фото и Видео
16:50
Новогодний флешмоб прошел в аэропорту Владивостока Видео
16:42
В Приморье приостановлено производство пельменей
16:15
К пятнице в Приморье потеплеет
16:08
Игорь Пушкарев: полгода следствия Видео
15:57
Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря
15:48
4G МТС «расширила» границы в Приморском крае
15:46
Сотрудники ЖД обвиняются в коррупции
15:41
Илья Авербух представляет: «Ледниковый период» в «Фетисов Арене»
15:35
Сахалинец, собиравший морских ежей, до сих пор не найден
15:24
Гей убил бойфренда из-за 30 тысяч рублей в Екатеринбурге
15:15
Поиск пропавшего в Приморье мужчины продолжается
15:04
8 канал поздравил воспитанников детдома в поселке Новый Видео
14:53
В Приморье конфисковано более 50 тысяч литров алкогольной продукции Фото
14:42
На 4,5 балла "встряхнуло" Сахалин
14:31
На Камчатке зарегистрировано землетрясение
14:20
На вооружение ТОФ поступили новые беспилотники
14:09
Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген, - ученые
14:00
Более 30 раз за сутки огнеборцы Дальнего Востока выезжали на вызовы
13:49
В Приморье накажут очередного фермера, не умеющего обращаться с навозом
13:34
Автолюбители Хабаровска зажгли новогоднюю автоёлку Фото
13:34
Спешащие на вызов пожарные вручную отодвинули автомобиль, мешающий проезду Видео
13:28
Всероссийский турнир по тхэквондо прошел во Владивостоке Видео
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Госавтоинспекция Приморского края будет работать в новогодние праздники.

4, 5 и 6 января считаются рабочими днями.
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В новогодние праздники приморцы смогут зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Приморья в период новогодних праздников будут принимать жителей края по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

«4, 5 и 6 января считаются рабочими днями. В это время специалисты МЭО и МОРАС будут работать с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед запланирован с 12.00 до 13.00. Выходные дни у данных подразделений последуют 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7 и 8 января», – сообщили в Госавтоинспекции Приморья.

Напомним, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии
17:33, 28 декабря 2016 Русские гастарбайтеры из Приморья атакуют рынок труда в Азии

Нет работы, нет денег, нет визы...

Акцию
17:30, 28 декабря 2016 Акцию "Новый год в каждый дом" провели приставы Приморья

Подготовлены сладкие подарки, одежда и игрушки

Сын известного Амура переехал в Сафари-парк
17:06, 28 декабря 2016 Сын известного Амура переехал в Сафари-парк

Шерхан уже обживает свою личную комнату

Правительство РФ утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»
17:04, 28 декабря 2016 Правительство РФ утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»

Это один из важнейших макроэкономических проектов всего Дальнего Востока

Обладателями сертификатов по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» стали 126 семей
16:53, 28 декабря 2016 Обладателями сертификатов по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» стали 126 семей

Итоги уходящего года

Новогодний флешмоб прошел в аэропорту Владивостока
16:50, 28 декабря 2016 Новогодний флешмоб прошел в аэропорту Владивостока

Пассажиры получили сладкие комплименты от участников акции

В Приморье приостановлено производство пельменей
16:42, 28 декабря 2016 В Приморье приостановлено производство пельменей

Помещение опечатано