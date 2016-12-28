Госавтоинспекция Приморского края будет работать в новогодние праздники.

4, 5 и 6 января считаются рабочими днями.

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

В новогодние праздники приморцы смогут зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Приморья в период новогодних праздников будут принимать жителей края по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

«4, 5 и 6 января считаются рабочими днями. В это время специалисты МЭО и МОРАС будут работать с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед запланирован с 12.00 до 13.00. Выходные дни у данных подразделений последуют 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7 и 8 января», – сообщили в Госавтоинспекции Приморья.

Напомним, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.