Забег открыл министр спорта

На острове Русском во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума состоялся благотворительный забег в защиту редких видов животных.

Порядка 600 участников мероприятия пробежали дистанции в 1 и 5 км по территории острова Русского, сообщили в пресс-службе мэрии.

В забеге приняли участие представители администраций Владивостока и края, гости ВЭФ, спортсмены, в том числе титулованные, жители города. Открыл мероприятие министр спорта России Павел Колобков, который поблагодарил собравшихся за неравнодушие и пожелал всем удачи, а после сам присоединился к бегунам.

На дистанции 1 км среди мужчин лучшим стал результат 3 минуты 28 секунд, а среди женщин – 4 минуты 12 секунд. На дистанции 5 км среди мужчин лучшим стал результат 16 минут 1 секунда, среди женщин – 19 минут 21 секунда.

Как отметили организаторы забега, собранные средства будут направлены на цели, способствующие увеличению популяции уникальных животных Дальнего Востока.