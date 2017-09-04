Забег открыл министр спорта

На острове Русском во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума состоялся благотворительный забег в защиту редких видов животных.
Порядка 600 участников мероприятия пробежали дистанции в 1 и 5 км по территории острова Русского, сообщили в пресс-службе мэрии.
В забеге приняли участие представители администраций Владивостока и края, гости ВЭФ, спортсмены, в том числе титулованные, жители города. Открыл мероприятие министр спорта России Павел Колобков, который поблагодарил собравшихся за неравнодушие и пожелал всем удачи, а после сам присоединился к бегунам.
На дистанции 1 км среди мужчин лучшим стал результат 3 минуты 28 секунд, а среди женщин – 4 минуты 12 секунд. На дистанции 5 км среди мужчин лучшим стал результат 16 минут 1 секунда, среди женщин – 19 минут 21 секунда.
Как отметили организаторы забега, собранные средства будут направлены на цели, способствующие увеличению популяции уникальных животных Дальнего Востока.
Автор : Отдел новостей «В»
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