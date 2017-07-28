Лето – хуньчуньское время

Приморцы снова массово поехали в приграничный Китай. То ли кризис уже не так страшен, то ли этот вид отдыха вновь стал одним из самых популярных – трудно сказать, однако факт остается фактом: на днях автор этих строк в нескольких турфирмах попытался купить поездку в Хуньчунь на ближайшие выходные – с 5 по 7 августа – и не смог. Мест нет!

Менеджеры туркомпаний разводили руками: лето, отпуска, народ массово в Поднебесную поехал, причем даже уже не за шопингом, а за отдыхом. В том же Хуньчуне китайцы успели построить пусть и открытый, летний, но аквапарк (а в Яньцзи, куда из Хуньчуня возят экскурсии, работают крытый аквапарк и горячие источники). Стали предлагаться и другие виды отдыха – поездки в яблоневый сад, на ферму морепродуктов…

О возвращении массового интереса к визитам в Китай говорят и на популярных интернет-порталах. Так, в ветке, посвященной Хуньчуню, на одном из дамских форумов представители турфирм пишут вот что: «Сейчас билеты на автобусы в Китай мы даже не бронируем, а выкупаем сразу. Поэтому, кто планирует поездки в августе, обращайтесь в турфирму минимум за 10 дней. Заскочить в «отходящий автобус» за день-два до поездки, как можно было в спокойное время, не получится...».

Показательно, что не только приморцы едут в Китай, но и китайцы массово направляются во Владивосток. В минувшие выходные – перед Днем ВМФ – на границе с Хуньчунем была настоящая жара. Русские туристы изумлялись: на китайской стороне столпотворение, что такое? почему? Пять часов стояли автобусы, причем именно на китайской стороне. А все просто: посмотреть на военно-морское празднование в наш город одномоментно отправилось 2500 жителей приграничного Китая.