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Политика и экономика

Из Центральной России в Приморье едет вице-губернатор

Андрей Тарасенко анонсировал новое назначение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 ноября, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко анонсировал назначение нового вице-губернатора, который будет курировать сельское хозяйство, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе администрации края.

О новом назначении Андрей Тарасенко заявил на Общественном Совете Приморского края по малому и среднему бизнесу. Однако имя нового вице-губернатора пока что не разглашается. Известно, что он приедет из центральной части России.

Напомним, в конце октября Денис Бочкарев, курировавший сельское и рыбное хозяйство, написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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