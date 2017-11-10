Из Центральной России в Приморье едет вице-губернатор

Андрей Тарасенко анонсировал новое назначение

Владивосток, пятница, 10 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 ноября, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко анонсировал назначение нового вице-губернатора, который будет курировать сельское хозяйство, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе администрации края.

О новом назначении Андрей Тарасенко заявил на Общественном Совете Приморского края по малому и среднему бизнесу. Однако имя нового вице-губернатора пока что не разглашается. Известно, что он приедет из центральной части России.

Напомним, в конце октября Денис Бочкарев, курировавший сельское и рыбное хозяйство, написал заявление на увольнение по собственному желанию.