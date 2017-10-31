Вице-губернатор Приморья по вопросам сельского хозяйства написал заявление на увольнение

Новые кадровые изменения в администрации Приморья

Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Денис Бочкарев, курировавший сельское и рыбное хозяйство, написал заявление на увольнение по собственному желанию, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, бывший вице-губернатор продолжит работать в отрасли сельского хозяйства.

- Денис Бочкарев переходит на новую работу, которая также связана с отраслью сельского хозяйства, и намерен в дальнейшем взаимодействовать с Администрацией Приморского края. Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поблагодарил Дениса Бочкарева за работу, и пожелал успехов на новом поприще, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, Денис Бочкарев перешел на работу в Администрацию Приморского края в 2005 году. С 2015 года занимал должность директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья. В марте 2017 года был назначен на должность вице-губернатора Приморского края по вопросам сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, охраны объектов животного мира.

Ранее РИАVladNews сообщало, что в администрации Приморья начались кадровые изменения после назначения на должность врио губернатора края Андрея Тарасенко. Так, четыре вице-губернатора были отстранены от работы.