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Политика и экономика

В Верховном суде прокуратура просит продлить арест Игорю Пушкарёву

Ходатайство появилось внезапно
Фото: Мария Шер, РИА VladNews Фото: Мария Шер, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

Несколько минут назад во время заседания Верховного суда РФ по определению территориальной подсудность представитель Генеральной прокуратуры РФ заявила о необходимости продления ареста Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову, а также домашнего ареста Андрею Пушкарёву, сроком на три месяца

Защита категорически не согласна с ходатайством прокуратуры и считает подобное требование незаконным.

В результате вновь открывшихся обстоятельств суд по просьбе защиты перенёс рассмотрение дела на 15 ноября. Это будет уже третье по счёте заседание по определению территориальной подсудности.

РИА VladNews следит за развитием событий.

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