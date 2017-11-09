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Масштабная рыбопромышленная выставка прошла в Китае

Все присутствующие экспоненты провели большое количество переговоров
Владивосток, четверг, 09 ноября , РИА Vladnews.

С 1 по 3 ноября в Китае прошла крупнейшая в Азии международная рыбопромышленная выставка. China Fisheries & Seafood Expo – это крупнейшая торговая выставка рыбы и морепродуктов в Азии. Посещение этого мероприятия является обязательным для профессионалов мирового рынка морепродуктов, которые хотят получить доступ и развивать свой бизнес на самом быстрорастущем рынке морепродуктов в мире. China Fisheries & Seafood Expo - отличная возможность для развития прибыльных деловых контактов. Общая площадь выставки составила 34 000 кв м, на которой было представлено 1400 компаний из 46 стран мира. Заявленная численность посетителей превысила 28 000 человек. С гордостью можно отметить, что на этой выставке достойно представили свою продукцию и компании из Приморского края России. На объединенном стенде Центра развития экспорта Приморского края работали как производители сырья, так и рыбоперерабатывающие компании. «Это очень масштабное мероприятие. Мы видим, что огромный интерес у других стран не только в сырье, но и в готовой продукции, что тоже очень радует. Мы надеемся, что ближайшем будущем мы сможем поставлять нашу готовую продукцию на рынки Китая и, возможно, Кореи» - говорит директор по производству ООО «МТП» Оксана Ступак, сообщает РИА VladNews.

«За время проведения выставки мы провели переговоры с компаниями из Китая, Кореи, Индии и Чили. Надеемся, что в будущем это поспособствует заключению контрактов на поставку свежемороженой рыбы. Впечатление от выставки только положительные, посмотрели, как работают другие компании,» - делится представитель компании ООО «ФИШ» Евгений Колесников.

«Мы бы хотели выразить большую благодарность Центру развития экспорта Приморского края за предоставленную возможность, потому что такое участие играет большую роль для компаний, которые развивают экспорт и предоставляет много возможностей. Буквально час назад мы познакомились с компанией, которая интересуется скумбрией тихоокеанской. У нас это еще малоразвитое направление, и мы как раз сейчас активно ищем клиентов,» - сказала в своем интервью представитель компании-экспортера свежемороженой рыбы ООО «Сириус» Якунина Яна.

Конечно, Китай находится близко, и создается впечатление, что любая компания могла бы свободно поехать на выставку, представить себя, но на самом деле организация такой поездки – дело не простое. «Мы начинаем готовить стенд, готовить клиента примерно за полгода до проведения. Наши специалисты работают по нескольким направлениям, начиная от аренды самой выставочной площади и заканчивая визитками и буклетами на английском и китайском языках. К этому добавляется работа с экспонентами – они должны четко понимать и представлять масштабы выставки, какие возможности им может предоставить участие в подобном мероприятии, как выгоднее представить свои услуги и продукцию. Конечно, есть компании, которые уже хорошо знакомы с подобными мероприятиями и стремятся туда попасть, а есть и новички, кто только делает первые шаги в направлении развития экспорта в своем бизнесе. Работа на коллективном стенде в таком случае имеет свои преимущества – опытные участники часто могут своим примеров показать и даже научить некоторым моментам и особенностям работы с зарубежными партнерами,» - говорит заместитель директора ЦРЭ Отлетов Сергей.

В целом, для приморских компаний выставка прошла насыщенно и успешно. Все присутствующие экспоненты провели большое количество переговоров, которые обещают перерасти на настоящие контракты и тем самым расширить экспортную составляющую в рыбопромышленном бизнесе нашего региона. 

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