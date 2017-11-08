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Житель Приамурья, спасший пилота из упавшего самолета, получит награду

Спасенный пилот направился в центральную районную больницу
Фото: vesti.ru Фото: vesti.ru
Владивосток, среда, 08 ноября , РИА Vladnews.

Главное управление МЧС по Амурской области готовит документы к представлению к ведомственной награде местного жителя, который накануне первым оказался на месте крушения самолета Ан-2 и спасал членов экипажа, сообщает РИА VladNews.

"Оформляем и направляем документы в министерство на награждение ведомственной наградой МЧС", - рассказал руководитель пресс-службы главка Денис Долинин.

К ведомственной награде представят Сергея Калашникова, работающего горным мастером в поселке Экимчан, где накануне рухнул самолет Ан-2. Увидев, что самолет падает, он побежал к нему, выбил ногой дверь и вошел в горевшую кабину.

"Внутри были два пилота, с одним из них мы начали вытаскивать второго: у него горела нога, волосы на голове, он кричал. Он был пристегнут, и застежку заклинило. Когда начал гореть полистирол, из-за гари находиться внутри кабины было невозможно. Мы вышли на улицу, где уже работали спасатели и пожарные", - сказал Калашников.

Выбравшись из горящего самолета, Калашников пошел домой. Спасенный пилот направился в центральную районную больницу, где после осмотра медиками от госпитализации отказался.

Напомним, ранее агенство сообщало, что вчера утром на северо-востоке Амурской области в поселке Экимчан разбился грузо-пассажирский самолет Ан-2.

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