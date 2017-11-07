В Приамурье разбился Ан-2

Погиб один из пилотов

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня утром на северо-востоке Амурской области в поселке Экимчан разбился грузо-пассажирский самолет Ан-2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Восточно-Сибирский центр МЧС. На воздушном судне перевозили продукты питания по отдаленным населенным пунктам региона.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку и загорелся недалеко от взлетно-посадочной полосы. Его тушением занимался дежурный расчет пожарной части поселка Экимчан, на месте происшествия работает оперативная группа районного отдела УВД области.

Один из пилотов погиб, второй летчик получил травмы.

Люди на земле не пострадали.

По информации регионального управления МЧС, самолет Ан-2 принадлежит одной из частных компаний. На работе аэропорта ЧП не отразилась.