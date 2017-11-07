​Дума Владивостока решит, кто будет новым мэром

Внеочередное заседание по этому вопросу состоится уже 7 ноября

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Дума Владивостока сегодня, 7 ноября, начнет формировать комиссию для принятия решения о том, кто станет новым главой города. Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе думы, состоится внеочередное заседание Думы города Владивостока, единственным вопросом повестки которого значится проект решения «О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока».

Согласно муниципальной реформе, новый глава города (сити-менеджер по контракту) будет избран думой Владивостока по представлению конкурсной комиссии. Комиссия, которую начнут формировать 7 ноября, будет состоять из 4 человек от думы и 4 – от губернатора Приморского края.

Напомним, 30 октября на прошедшей встрече депутатов Думы Владивостока временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко пригласил в свою команду исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова на должность вице-губернатора по вопросам образования и культуры. Также врио губернатора обозначил согласованную кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы Владивостока, которой стал первый вице-мэр Алексей Литвинов, котророго сейчас считают наиболее вероятным кандидатом на пост главы города.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока.

Отметим, что в среду, 8 ноября, Верховный суд РФ определит территориальную подсудность уголовного дела против экс-главы Владивостока и его брата, бывшего директора "Востокцемента" Андрея Пушкарева.