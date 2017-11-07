Владивостокский завод празднует победу

ВБЩЗ открывает новую страницу своей истории

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

АО «Владивостокский бутощебеночный завод», который еще недавно был на грани закрытия, продолжит свою работу. В распоряжении РИА VladNews оказалось письмо департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, который 30 октября, наконец, согласовал представленную проектную документацию на срок действия лицензии – до 1 апреля 2034 года.

«Рассмотрев повторно проектную документацию, с учётом устраненных замечаний, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края согласовывает представленную проектную документацию на срок действия лицензии – до 1 апреля 2034 года», - говорится в документе.

Корреспондент РИА VladNews вспомнил всю историю противостояния завода и администрации края, которая началась еще в феврале прошлого года и чуть не закончилась печально для 200 сотрудников крупного завода.

За последние два года только Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды края проводил внеплановые проверки на заводе пять раз. Все это – по указанию экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского. На протяжении двух лет департамент отказывал заводу в согласовании технического проекта. Даже записаться на прием к начальнику департамента Александру Коршенко у сотрудников завода не получалось.

В июле 2017 сотрудники написали открытое обращение на имя президента России Владимира Путина и полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, где рассказали о своей проблеме:

«Департаментом природных ресурсов была проведена внеплановая выездная проверка акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод», в результате которой у завода была приостановлена лицензия, и как следствие приостановка предприятия! Данная внеплановая проверка, как мы считаем, была осуществлена по надуманным и незаконным основаниям.

Особое значение имеет настойчивость Департамента в закрытии предприятия, отсутствия желания в урегулировании спорных вопросов, отсутствие экономической и социальной обоснованности запретительных процедур, абсурдность предъявленных замечаний. Мы, работники предприятия, остро переживаем данную ситуацию, как несправедливую.

С тех пор наше предприятие отстаивает свою позицию в судах различных уровней и предпринимает все возможные и невозможные попытки урегулировать с Департаментом сложившуюся ситуацию, - говорилось в обращении. - Мы, работники АО «ВБЩЗ», всегда были уверены в своем будущем, ведь предприятие успешно развивается, его продукция востребована. На сегодняшний день на предприятии трудоустроено около 200 человек, из которых более половины – мужчины, т.е. традиционно кормильцы семьи. Если мы потеряем работу, то лишатся доходов и наши семьи. Приостановка работы завода – это не просто нарушение привычного уклада жизни, это факт, который ставит всех нас перед угрозой нищеты и голода, который побуждает искать ответ на вопрос о причинах произошедшего».

Люди также выходили на митинги, где стояли лозунгами: «Дайте возможность кормить наших детей», «Оставьте завод в покое», «Дайте заводу спокойно жить»...

Руководство завода пыталось в судах доказать право на дальнейшую работу предприятия, всё это время шли безрезультатные судебные тяжбы. Надежды на то, что завод продолжит работу, почти не было. Владимир Миклушевский даже не думал вмешиваться в ситуацию и повлиять на своего подчинённого Александра Коршенко, который и возглавляет тот самый департамент природных ресурсов и окружающей среды и попутно, по мнению многих, имеет интересы в конкурентном предприятии.

4 октября апелляционная инстанция оставила в силе июльское решение Арбитражного суда Приморского края и приказ департамента природных ресурсов Приморского края от 1 февраля 2016 года о приостановлении действия лицензии ВБЩЗ на добычу камня в карьере.

Однако после неожиданного решения главы государства Владимира Путина о досрочной отставке Владимира Миклушевского и назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко ситуация изменилась. Новый глава региона показал, что он не терпит произвол и превышение полномочий со стороны чиновников. Ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, Андрей Тарасенко взял ситуацию под личный контроль и уже успел встретиться с руководством завода и дать указание департаменту природных ресурсов содействовать заводу.

Руководство, в свою очередь, встретилось с жителями района, прилегающего к территории завода (улицы Снеговая и Карьерная), которые смогли высказать свои пожелания по поводу работы предприятия. Первая встреча двух сторон прошла 18 октября.

По окончании собрания жители создали рабочую группу, которая внимательно ознакомилась с предложениями завода. В течение недели был создан специальный протокол, где были прописаны основные мероприятия, которые собирается выполнять предприятие для улучшения качества жизни граждан. Эти предложения еще раз обсудили на встрече 25 октября.

«Мы готовы поставить дополнительные установки по уменьшению пыли. Мы очень много сейчас уделяем этому внимания. Уже внедрены серьезные пылеулавливающие системы, дополнительные врезки на два источника пыли с установкой циклона. Договор на поставку необходимого для осуществления данных мероприятий оборудования уже заключен, вентиляторы для этой системы должны поступить на следующей неделе, после чего начнётся монтаж. Далее, мы предпримем меры для увеличения шумоизоляции. Основной источник шума - дробилка первичной обработки. Поэтому необходимо её смонтировать в корпус. Уже заключен договор на поставку сэндвич-панелей со звукоизоляционным наполнителем»,- рассказал жителям руководитель ВБЩЗ Андрей Новиков.

Также Андрей Новиков отметил, что завод возьмёт шефство над районом и будет помогать жителям улиц Карьерная и Снеговая в части благоустройства территории. Предприятие намерено до конца текущего года установить детскую площадку, поставлять продукцию на безвозмездной основе и участвовать в озеленении района.

Жители улиц Карьерная и Снеговая согласились с пунктами протокола и по окончании совещания между двумя сторонами было подписано соглашение.

«Завод пошёл навстречу жителям района, практически все пожелания граждан были учтены. У нас с заводом есть договорённость, что мы возродим старую добрую традицию, когда у микрорайона есть "шеф". Вот предприятие теперь будет "шефом" этой территории, будет помогать не только рамках протокола, но и по возможности будет оказывать помощь в проведении детских праздников. Постоянно будет взаимодействовать с жителями микрорайона»,- сообщила депутат Думы Владивостока, председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская.

Сегодня завод празднует победу и открывает новую страницу своей истории.