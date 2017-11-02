РИА VladNews раскрывает секреты своей истории

Первый информационный сайт Дальнего Востока сегодня отмечает юбилей

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отмечает свой 20-летний юбилей.

Мы решили вспомнить, как все начиналось…

«Альма-матер являлась газета «Владивосток», позже появилась ее англоязычная версия «Vladivostok News», а еще позже сайт газеты «VladNews», - вспоминает один из создателей сайта Игорь Черный. – Это был просто информационный сайт. В то время, в середине 90-х, в России было много сайтов. В основном они были посвящены играм, компьютерам, программному обеспечению, поскольку в то время все это было жутко популярным, а что-то информационное только-только начинало появляться. Можно смело говорить, что на востоке России это был первый информационный сайт. По крайней мере, до Байкала точно ничего не было».

Все началось с Андрея Холенко, заместителя главного редактора газеты, который узнал о том, что существует конкурс грантов на создание информационного сайта, который был выигран в конце 1995 года. На тот момент существовала только англоязычная версия газеты «Владивосток» - «Vladivostok News», выпускаемая под руководством Ричарда Томаса, который великолепно знал русский язык, переводил и редактировал номера «Владивостока» для зарубежной версии газеты. Оттуда и подключились ребята для разработки сайта: Хаши Сайдэн - жена аудитора из Лондона, Нонна Чернякова, Андрей Холенко, Валерий Ковальский - начальник компьютерного центра, Игорь Черный и дизайнер сайта Евгений Потапенко.

В рамках гранта были получены оборудование, программное обеспечение и совместно с зарубежными коллегами разработан сайт, его дизайн и функциональность. После трехнедельной командировки сервер в буквальном смысле был доставлен самолетом во Владивосток – «на себе», ручной кладью из Такомы, а 17 марта 1997 года был зарегистрирован домен сайта «VladNews». Через год труды оценил московский журнал «Компьютер и жизнь», опубликовав рейтинг среди российской онлайн-прессы, где «VladNews» занял первое место, набрав максимально возможное количество баллов по всем параметрам - 25. Обогнав федеральные издания, такие, как журнал «Огонек», «Литературная газета, «Комсомольская правда» и «Независимая газета».

Тогда сайт был просто цифровой газетой и своеобразным архивом - он практически ничем не отличался от печатного издания. Позже стали появляться срочные новости, а сейчас РИА VladNews - полноценное информационное агентство, входящее в ТОП-5 самых читаемых СМИ Владивостока.