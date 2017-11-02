РИА VladNews принимает поздравления!

Информационному агентству - 20 лет

Владивосток, четверг, 02 ноября , РИА Vladnews.

В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отмечает свой 20-летний юбилей. Коллеги и партнеры поздравляют коллектив агентства с юбилеем.

"Дорогие друзья! Поздравляю коллектив информационного агентства VladNews с Днём рождения! Средства массовой информации занимают особое место в жизни любого человека, потому что во многом именно вы формируете образ края и его жителей в медийном пространстве. Благодаря вашей работе и ответственному отношению к делу жители региона получают актуальные новости. Желаю вам позитивных новостей, творческих успехов и благодарных читателей! Пусть достижения превзойдут ваши ожидания. С уважением, Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Дальнем Востоке"

"Коллектив радиостанции «Лемма» от души поздравляет информационное агенство VladNews с днём рождения! Желаем вам счастливых лет, радости, здоровья, побед и продвижения! Желаем, чтобы всё сбывалось, чтобы вас нашли крылья славы, а ваши имена оказались в ряду великих деятелей Земли! Желаем вам всё в жизни успевать, творческих находок и свершений ярких, незабываемых встреч, верных друзей, праздничного настроения, исполнения заветных желаний!"

"От лица редакции Приморье24 спешим поздравить с круглой датой РИА VladNews, не просто старшейшее новостное агентство на Дальнем Востоке! Такой многолетней историей могут позавидовать многие федеральные СМИ, и особенно отрадно, что постоянно находящееся в движении агентство появилось именно во Владивостоке. За это время VladNews прошло через множество разных форм и смогло получить огромный опыт.

Настоявшееся за пару десятков лет на новостях РИА VladNews сейчас находится на вершинах рейтингов дальневосточных CМИ. Пусть коллектив редакции не столь велик, им удаётся на своих страницах публиковать все важные события, происходящие в родном городе, крае и за его пределами. Лично зная коллег, хотим отметить их трудолюбие, страсть к творчеству и большое желание расти и достигать новых вершин.

Поздравляем всех, кто работал в РИА VladNews в разное время, и тех, кто сейчас находится в сердце механизма, двигающего агентство к новым вершинам! С днём рождения!"

"Дорогие коллеги! Журналисты 8-го канала от всей души поздравляют вас с 20-летним юбилеем!

Вас в коллективе немного, но каждый – на вес золота. И вы по праву считаетесь одним из сильнейших региональных агентств Приморского края, успешным покорителем глубин Интернета. Всё, что приносит нам стремительное развитие информационных технологий, сразу берется вами на вооружение. Интернет-конференции, онлайн-трансляции, видеоконтент, все новые и востребованные у посетителей сайта форматы присутствуют на ваших страницах. Ежегодно вы значительно расширяете свою аудиторию, обретая новых преданных читателей и рекламодателей. Причина тому – вечные ценности профессии, которые вы демонстрируете: виртуозное владение словом, эрудиция, творческий подход и смелость в подаче материала. Жизнь Приморского края оперативно и полно представлена на VladNews. Актуальные политические, экономические, социальные, экологические, спортивные и культурные темы, которые волнуют общество, написаны вами интересно и понятно.

В ваш 20-й день рождения от всей души желаем вам сохранять творческое горение, дружбу и радостное восприятие каждого дня. 20 лет – это расцвет лучших качеств. Цветите всем на радость!"

"Успехов и интересных тем желает коллектив газеты «Владивосток» молодым и креативным коллегам из РИА VladNews в день 20-летия информагентства - одного из самых популярных в Приморье новостных сайтов.

Лучший подарок журналисты VladNews сделали себе сами – благодаря оперативным, актуальным и эксклюзивным новостям количество просмотров сайта vladnews.ru перевалило за полтора миллиона в месяц. Интересно, что читательская аудитория сайта самая разнообразная и по возрасту, и социальному статусу. Публикации агентства VladNews интересны и молодому поколению, и старшему. Их читают и обсуждают политики, экономисты, представители творческого класса и обычные горожане, которые предпочитают узнавать новости первыми. В день на страницу VladNews заходит более 40 тысяч человек.

Фишка информагентства – острые политические и аналитические материалы и эксклюзивные комментарии экспертов из разных областей. А благодаря оперативной сводке городских новостей автомобилисты могут спланировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробки, жители многоквартирных домов заранее готовы к неприятным сюрпризам от ЖКХ, дачники и путешественники не пропустят изменений в расписании транспорта, а молодежь всегда в курсе, где проходят интересные мероприятия.

Читатели «Владивостока» тоже оценили удобство и оперативность электронной версии газеты – свежий номер появляется на сайте ежедневно, без задержек и сразу в двух форматах: как в привычном «газетном», когда видна вся страница целиком, так и в современном, электронном, где каждая статья или заметка выложены в ленте событий. А также на сайте vladnews.ru можно подписаться на газеты «Владивосток» и «Семь дней в Приморье» и на журнал «Сады и огороды Приморья».

Кроме того, на сайте можно смотреть телевизионные программы 8-го канала.

Поздравляя коллег, мы желаем им, чтобы свой следующий юбилей РИА VladNews отмечало, находясь уже не в пятерке самых читаемых СМИ города, а в звании лидера регионально информпространства.

Ребята, желаем вам неистощимой энергии, журналистского задора, здоровья и счастья".

"Дорогие наши партнёры, коллектив радиостанции «ВиБиСи» поздравляет Вас с 20-летием!

20 лет – это серьёзный возраст, который накладывает определённые репутационные обязательства и ожидания, с которыми Вы успешно справляетесь!

Для нас – ваших клиентов и подписчиков - информационное агентство VladNews является примером оперативности, всеобъемлимости и в тоже время умением находить главное. Своим трудом вы помогаете большому числу СМИ нашего города, различным предприятиям, ведомствам и подписчикам.

Благодарим вас за честный и качественный журналистский труд, желаем удерживать планку достигнутого и главное – хороших и добрых новостей!

С Днём рождения!"

Напомним, по этому поводу сегодня главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки «MAN». Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.

Там же РИА VladNews наградит победителя конкурса в социальной сети Инстаграм, который написал лучшее поздравление информационному агентству. Автора самого яркого и креативного поздравления ждёт главный приз - ящик Сoca-Cola!

РИА VladNews - региональное информационное агентство, которое специализируется на новостях Владивостока и Приморского края. Ежедневно в ленте новостей агентства на сайте www.vladnews.ru в круглосуточном режиме размещается информация о самых важных событиях общественно-политической жизни города, края и страны, актуальные комментарии экспертов, фото и видео с места событий. Журналисты агентства готовят эксклюзивные материалы на самые различные темы – политика и экономика, культура и спорт, криминал, красота и здоровье, молодежная субкультура. На сайте проходят онлайн-конференции и публикуется интервью с известными персонами.

РИА VladNews входит в ТОП-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Ежемесячное количество просмотров сайта - более миллиона, суточная посещаемость сайта – около 40 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет.

Материалы РИА VladNews размещаются в топе крупнейших поисковых порталов в России «Яндекс.Новости», Новости Google, News.mail.ru, а также на главной странице основного портала новостей в Приморье - primorye.ru. Информационное агентство имеет свои страницы и подписчиков во всех социальных сетях – Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Тwitter.com.