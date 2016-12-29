Иван Савкин: Я хочу быть самым сильным в мире!

Владивостокский силач – в интервью РИА VladNews

Владивосток, четверг, 29 декабря , РИА Vladnews.

Один из сильнейших людей планеты, владивостокский паурлифтер, двухкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, Почетный член Федерации Сумо Приморского края Иван Савкин - "Человек Гора", который двигал самолёты и поезда, тянул за собой паромы, танки, трамваи и спецтехнику - в интервью РИА VladNews рассказал о своих новых увлечениях, мечтах и рекордах.

- Вань, за какой период ты набрал такую форму?

- Много лет тренировок… Лет 10 наверно… Я пришел в спортзал весом 52 кг при росте 180 см.

- В это сложно поверить! Сколько в день занимаешься? Час, два, три?

- Моя тренировка длится не более 40 минут.

- И этого достаточно? Вон олимпийцы говорят, что целыми сутками в спортзалах!

- Олимпийцы много чего говорят. Например, они все говорят, что не употребляют допинг.

- Это не так?

- Все спортсмены что-либо употребляют. Все спортсмены профессионального уровня! А спортсмены-инвалиды употребляют еще больше. Допингом и аспирин признан. Легче в мире допинг разрешить, чем его запрещать.

- Свой последний рекорд ты поставил во Всероссийском детском центре «Океан» этой осенью, так?

- Нет, мой последний рекорд, когда я отбуксировал поезд весом 512 тонн, был год назад на «Спасскцементе», кстати, при личной поддержке генерального директора «Востокцемента» Андрея Пушкарева. По большому счету считаю своими рекордами только танк и поезд. Все остальное - обычные выступления для меня. В «Океане» я тянул «автопоезд» из двух автобусов, двух грузовиков, разной техники – длинный по протяженности, плюс у всех разные крутящие моменты.

- Ты этот рекорд зарегистрировал?

- Регистрировать рекорды я не буду больше даже пытаться. Это очень сложная бюрократическая процедуцра, и организаторы начинают почему-то все тянуть одеяло на себя. Всем хочется славы.. Только управляющий "Спасского цементного завода" Алексей Сысоев сейчас обещает совершенно безвозмездную помощь и не просит ничего для себя.

- О каком рекорде еще мечтаешь?

- Хочу сделать нечто глобальное в следующем году - двинуть поезд весом 1100 тонн и поставить абсолютный мировой рекорд. Это за грани возможностей! Мировой рекорд - 1050 тонн. Это будет на «Спасскцементе». Думаю, Игоря Сергеевича Пушкарева уже выпустят на тот момент.

- Вань, знаю, что сейчас ты работаешь в одном из магических салонов города. Как тебя туда занесло?

- Да, я уже полгода работаю в «Калиостро» системным администратором, по совместительству начальником охраны и помощником директора Евгения Зеленюка. А вообще я уже с Евгением 5 лет дружу. К нам очень интересные люди приходят, высокопоставленные... Перед магом все равны, но клиенты реально крутые! Могу сказать, что перед выборами в Госдуму и Законодательное собрание Приморья к нему ходили все кандидаты. Бывший губернатор тоже приходил.

- А он что хотел?

- Все очень конфиденциально…

- Как-то твоя жизнь изменилась с этой новой работой?

- Я стал увлекаться парапсихологией. Это интересно, оказывается! Гадания, черные места, светлые места... Это даже помогает мне в моих рекордах.

- У тебя есть программа "Здоровое Приморье - нам здесь жить"...

- Это программа по развитию здорового образа жизни в Приморье, ей уже 2,5 года. Я езжу с ней по краю, провожу беседы о ЗОЖ со школьниками. За два года побывал в сотне школ. Проект начинался очень банально, просто возникла идея рассказать о здоровом образе жизни детям. В следующем году я продолжу его двигать, первая поездка уже запланирована на 9 января в город Большой Kамень.

- Просто «Нам здесь жить» - всем известный лозунг экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина…Он имеет отношение к твоему проекту?

- Я только песню взял «Нам здесь жить», которую поет его супруга Лариса Белоброва (я с ней дружу, кстати). Песня красивая просто, гимн Приморского края. Я Ларисе Дмитриевне показал видео со своего проекта, и она очень рада была, что песня продвигается, что ее слушают дети…

- Кто-то финансирует твой проект?

- Нет… На днях депутат приморского парламента Сергей Ищенко обещал помочь... Потому что по краю ездить за свой счет я не могу. Да и главы в глубинках пугаются иногда, когда я приезжаю, в школы меня не пускают даже…

- А тебя лично - бренд «Иван Савкин» - кто-то продюсирует?

- Я обращался к разным людям, но, к сожалению, нормального продюсера во Владивостоке я найти не могу. Сейчас на меня «положил глаз» продюсер ЛюSЕА, КВНщик Сергей Карепанов.

- Жена тебя поддерживает?

- Она поначалу вообще не понимала моих силовых увлечений. А сейчас нормально к этому относится. Поддержка, конечно, очень важна. Когда один - тяжело.

- Вот поставишь ты абсолютный мировой рекорд, и что дальше?

- Я человек инициативный, мне все время хочется двигаться вперед. У любого человека должно быть стремление быть лучшим. Я хочу быть самым сильным в мире!

1 января 2017 года Ивану Савкину исполнится 32 года. РИА VladNews поздравляет Ивана с днем рождения и желает новых достижений!

Мария Стеблянко