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Команда Андрея Тарасенко пополнилась новым вице-губернатором

Заслуженный строитель РФ будет курировать вопросы земельных отношений
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, среда, 01 ноября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового вице-губернатора. Им стал Алексей Немков, занимавший должность заместителя генерального директора «Росморпорта», сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Алексей Немков будет курировать вопросы строительства, стройнадзора, земельных и имущественных отношений.

«В "Росморпорте" Алексей Николаевич также занимался вопросами капитального строительства, проявил себя как эффективный управленец. В числе заслуг – несколько серьезных инфраструктурных проектов, в том числе, на территории Дальнего Востока, а также строительство олимпийских объектов», – прокомментировали в пресс-службе администрации Приморского края.

Стоит отметить, что указом Президента Алексею Немкову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Имеет более 25 медалей и нагрудных знаков.

Напомним, в понедельник, 30 октября, на встрече депутатов Думы Владивостока Андрей Тарасенко сообщил, что вопросы культуры и образования будет курировать и.о. главы города Константин Межонов, которого теперь врио губернатора Андрей Тарасенко назначил вице-губернатором.

И.О. главы города назначен первый вице-мэр Алексей Литвинов.

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