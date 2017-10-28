Игорь Пушкарев: «Я буду продолжать жить и работать на благо Владивостока»

Временно отстраненный глава Владивостока - о деятельности муниципалитета за 10 лет

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев заявил, что независимо от исхода дела будет продолжать работать на благо Владивостока и Приморья, сообщает РИА VladNews.

"В одной из газет прочёл, что жители города рассказывают о достижениях во Владивостоке с 2008 по 2017 годы. Рад, что люди эти перемены видят и благодарен за подобную гражданскую позицию, ведь, как правило, всегда с критикой относишься к собственной работе, к работе замов, и думаешь в первую очередь о том, что нужно сделать завтра. Но в любом случае за эти годы администрация города проделала большую работу. Владивосток преобразился, стал удобнее, комфортнее, красивее, безопаснее и нам действительно есть чем гордится. Некоторые задачи и планы не удалось реализовать лично, в силу обстоятельств, но жизнь продолжается и для себя я решил точно, в независимости от исхода нашего дела, я буду продолжать жить и работать на благо Владивостока и Приморского края!

Спасибо за поддержку!" - написал Игорь Пушкарев на своих страницах в своих социальных сетях.

Напомним, 29 августа Мосгорсуд в очередной раз по ходатайству следствия продлил арест Игорю Пушкарёву и Андрею Лушникову в СИЗО «Матросская тишина» до 30 ноября этого года. Позже до этого же срока арест продлили и брату мэра Андрею Пушкарёву.

Как ранее сообщало РИА VladNews, следствие по делу окончено, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, а место рассмотрения дела определит Верховный Суд РФ.

"Будем продолжать доказывать свою правоту и каждый сможет узнать о подробностях нашего уголовного дела", - написал на своих страницах в соцсетях Игорь Пушкарев.

Первые судебные заседания по делу должны начаться уже в ноябре 2017 года.