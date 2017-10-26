Стали известны подробности жестокого убийства в Большом Камне

Напавшего до сих пор разыскивают сотрудники полиции

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Стали известны подробности убийства водителя такси в Большом Камне, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как оказалось, конфликт произошел на бытовой почве, предположительно из-за женщины. Отмечается, что убийца не взял у потерпевшего деньги и документы.

Сообщается, что нападение произошло в арке между домами по улице Крылова. Неизвестный ранил таксиста ножом, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле потерпевшего.

Сам раненный смог добежать до детского сада, где его и обнаружили мертвым утром в понедельник, 23 октября.

В настоящее время убийцу разыскивают сотрудники полиции.

Как сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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