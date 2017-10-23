В Приморье жестоко убили таксиста

Тело погибшего перебросили через забор детского сада

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошло убийство, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Большой Камень. Сегодня утром на территории детского сада было найдено тело мужчины без признаков жизни. По предварительной информации, мужчину убили. Как стало известно корреспонденту агентства, погибший работал таксистом. Ночью неизвестные пассажиры ранили мужчину ножом, а после - перебросили тело через забор на территорию детского сада. Автомобиль злоумышленники угнали и бросили на другом конце города, застряв в грязи.

Старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская сообщила корреспонденту агентства, что по факту обнаружения тела мужчины без признаков жизни возбуждено уголовное дело.

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