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Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время

В муниципалитете Артема информацию не комментируют
Фото: Администрация Артемовского ГО Фото: Администрация Артемовского ГО
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Глава города Артем Приморского края Александр Авдеев может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщил источник в администрации Артемовского городского округа. Как версия выдвигается вариант "добровольно-принудительного" увольнения в связи с земельными скандалами.

В пресс-службе муниципалитета комментировать эту информацию не стали, назвав ее слухом.

Напомним, ранее появилась информация о том, что жители района шахты "Амурская" жалуются на действия администрации, которые горожане расценивают как попытку отобрать у них землю вне законных оснований - с чем и обратились в суд.

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