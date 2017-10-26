Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время

В муниципалитете Артема информацию не комментируют

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

Глава города Артем Приморского края Александр Авдеев может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщил источник в администрации Артемовского городского округа. Как версия выдвигается вариант "добровольно-принудительного" увольнения в связи с земельными скандалами.

В пресс-службе муниципалитета комментировать эту информацию не стали, назвав ее слухом.

Напомним, ранее появилась информация о том, что жители района шахты "Амурская" жалуются на действия администрации, которые горожане расценивают как попытку отобрать у них землю вне законных оснований - с чем и обратились в суд.