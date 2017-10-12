Приморский мэр отбирает землю у граждан?

С людей для получения субсидий требуют заявление на дарение земли

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В распоряжении редакции РИА VladNews оказалась информация о том, что сразу несколько жителей города Артем Приморского края жалуются, что могут лишиться своей земли. По их словам, у них требуют написания заявлений на дарение их земли – на имя главы городского округа Александра Авдеева:

- У нас земли отбирают: говорят, что надо написать дарственную на мэра Авдеева. За дом они (администрация города – прим.ред.) нам деньги дают, а на землю мы должны написать дарственную от руки, - рассказала одна из жительниц района шахты «Амурская» (некоторые дома в этом районе подлежат расселению, так как часть жилья просто уходит под землю).

Раньше людям предлагали еще и снести бараки за свой счет (из средств государственной субсидии на покупку нового жилья) – но после того, как жители возмутились и начали сначала писать в прокуратуру и Росэнерго, а затем подали в суд, от идеи отказались.

- Они подали судебные иски администрации города с требованием заключения договоров на предоставление субсидий в соответствии с формой договора, установленной Министерством энергетики РФ, - объяснила адвокат граждан. – Данная форма установлена постановлением Правительства. И указывается, что заключение договора производится в соответствии с формой, установленной Правительством РФ. Мы писали запрос в Министерство энергетики, и нами был получен ответ, что в настоящее время установлена форма, в которой нет пункта о передаче земельного участка в безвозмездное пользование.

О том, что в типовой договор такой пункт не входит, отмечено и по итогам двух прокурорских проверок (городской и краевой):

Однако муниципалитет продолжает настаивать на безвозмездной передаче земли (апеллируя к Земельному и Гражданскому кодексам РФ):

- В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, судьба дома и земельного участка тесно связаны, - сообщили корреспонденту РИА VladNews в правовом управлении администрации Артемовского городского округа. - Эти участки признаны опасными, а значит дома уже не годны для проживания. Все делается для того, чтобы обезопасить людей.

- Заявление им сказали писать в свободной форме: на имя главы администрации Артемовского ГО Авдеева о передаче земельных участков в собственность муниципалитета (адрес, кадастровый номер) от (имя нынешнего владельца участка). Администрации главное, чтобы в заявлении было добровольное волеизъявление для судов – вот чего они хотят, - объясняет происходящее адвокат. – Кстати, такая форма договора существовала до 2017 года – то есть, фактически до того момента, как к власти в городе пришел Авдеев. В прошлом году люди получали субсидии и продавали участки – то есть, распоряжались ими по своему усмотрению. Частную собственность охраняют Конституция, статья 209 Гражданского кодекса… 12 октября у меня будет судебное рассмотрение дела одного из истцов: он вообще купил участок у администрации города - а теперь они хотят, чтобы он передал его в безвозмездное пользование просто так. То есть, здесь масса нарушений, но принимается во внимание лишь то, что сила Гражданского кодекса выше, и Постановление Правительства никто никак не комментирует.

- Если кто-то продал землю после получения субсидии, это уже является мошенничеством, - прокомментировали в правовом управлении администрации Артемовского ГО. - Такая земля не пригодна даже для устройства дачи. А значит, это обман покупателя.

Так, жители района шахты "Амурская" хотели бы оставить свои земельные участки под сносимыми домами в собственности. Почему администрация стала требовать передачи земель в безвозмездную собственность муниципалитета - люди не понимают.

Необходимые документы находятся в распоряжении редакции РИА VladNews.

Справка:

Расселение граждан из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности, проводится в рамках реализации Постановления Правительства РФ №428 от 13.07.2005 г. Это часть государственной программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков. Типовые договоры на получение гражданами госсубсидий были направлены администрациям шахтерских городов Федеральным агентством по энергетике (Росэнерго).