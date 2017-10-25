Известный блогер назвал Владивосток адским местом

Чем вызвал негодование среди местных жителей

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал Владивосток, назвав его адским местом, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что блогер решил сравнить приморскую столицу с Сан-Франциско, как это делают многие туристы, свои фразы он дополняет фотографиями и видео.

«Что представляет собой Владивосток? Нагромождение жилых коробок разных лет, построенных без учёта рельефа, на сопках или прямо у моря. В городе действует чёткое правило: чем новее коробка, тем она выше. И это при том, что во Владивостоке живёт на 270 000 человек меньше, чем в Сан-Франциско. Ни величиной города, ни особенностями климата такую застройку оправдать нельзя. Многоэтажки подступают вплотную к океану. Скоро мы отправимся в этот район. Адское место, скажу я вам!», - написал блогер.

В первой части своего поста Варламов сравнивает рельеф города, строение, природу Владивостока и американского города. Стоит отметить, что в середине своего рассказа блогер признается, что Сан-Франциско является одним из его любимых городов.

«Всё очень плохо... Во Владивостоке пустующее пространство между советскими многоэтажками стали застраивать ещё более высокими зданиями. Теперь это просто винегрет из домов, который свёл на нет всю прелесть рельефа. Даже если ты заберёшься на сопку, у тебя перед глазами всё равно будут торчать многоэтажные коробки. Самое главное преступление владивостокских градостроителей – ОНИ УБИЛИ ПАНОРАМУ! Нет больше захватывающих видов», - продолжает Варламов.

Данный пост вызвал негативную реакцию среди приморцев, которые осудили блогера за столь громкие высказывания. Ознакомиться с полным текстом можно на сайте.

Напомним, что раннее хореограф из Тюмени назвала Владивосток «пятой точкой России». Приморцы «накинулась» на девушку за данное выражение, после чего она записала видеообращение со словами извинений.