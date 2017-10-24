Приморское судно потерпело бедствие у берегов Японии

Причиной происшествия стал разбушевавшийся тайфун LAN

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Сухогруз Real, портом приписки которого является Зарубино, потерпел крушение 23 октября в японском порту Фукусима во время тайфуна Lan, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА «Новости».

Из-за сильного ветра и волн судно было унесено с якоря и выброшено на бетонный блок волнореза. В связи с непогодой спасатели какое-то время не могли подобраться к терпящему бедствие кораблю. Тем не менее, 18 членов экипажа из 19 смогли самостоятельно добраться до берега. Еще один человек – главный инженер - был спасен береговой службой.

«Все 19 человек сейчас находятся в офисе их агента в городе Тояма. Медицинская помощь им не понадобилась, только главный инженер судна немного жаловался на боль в ноге, но к врачу он идти отказался», - пояснил заместитель директора местного управления береговой охраны Ютака Танэда.

Как сообщалось ранее, вследствие действий стихии, вызванной тайфуном Lan, который также угрожает Приморскому краю, эвакуированы 919 жителей города Курияма префектуры Фукусима в Японии.

Решение об эвакуации было принято в связи с угрозой выхода из берегов реки Абукума. На данный момент сообщается об одном погибшем и около 90 пострадавших в Японии из-за тайфуна.