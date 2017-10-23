Из-за тайфуна LAN эвакуированы жители префектуры Фукусима в Японии

Предположительно циклон пройдет недалеко от Приморья

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Вследствие действий стихии, вызванной тайфуном Lan, который также угрожает Приморскому краю, эвакуированы 919 жителей города Курияма префектуры Фукусима в Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА «Новости».

«При эвакуации не приближайтесь к рекам и каналам. В случае опасности укройтесь в помещениях на возвышениях», - указано в распоряжении об эвакуации администрации Куриямы.

Решение об эвакуации было принято в связи с угрозой выхода из берегов реки Абукума. На данный момент сообщается об одном погибшем и около 90 пострадавших в Японии из-за тайфуна.

Как сообщалось ранее, Приморский край тайфун обойдет стороной, однако при этом изрядно подпортив погоду.

«Все основные ливни пройдут по Японии и Японскому морю. В Японском море также будет наблюдаться сильное штормовое волнение и ураганный ветер. Вблизи побережья Приморского края будет наблюдаться сильный северо-восточный ветер», ¬- сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.