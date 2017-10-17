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Начальник Примгидромета рассказал о надвигающемся о тайфуне LAN

Тайфун пройдет по острову Хонсю и уйдет в Тихий океан
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Главный метеоролог Приморья рассказал, что ждать приморцам от тайфуна LAN, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Борис Викторович, в Филиппинском море зародился очередной тайфун. Каковы, на Ваш взгляд, его перспективы?

– Действительно, накануне зародился 21-й по счету в нынешнем году тайфун LAN. Судя по всему, перспективы для развития у него весьма неплохие и дней через пять он вполне может превратиться в супертайфун.

Перемещаться тайфун пока планирует строго в северном направлении к южным Японским островам, куда подойдет ориентировочно 22 октября. Здесь он начнет поворачивать к северо-востоку, пройдет по острову Хонсю и, примерно, 24 октября вовсе уйдет в Тихий океан.

Зацепит ли тайфун Приморский край своими интенсивными дождями?

– Скорее всего нет, все основные ливни пройдут по Японии и Японскому морю. В Японском море также будет наблюдаться сильное штормовое волнение и ураганный ветер. Вблизи побережья Приморского края будет наблюдаться сильный северо-восточный ветер.

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