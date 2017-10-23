Администрация Приморья лишилась ещё одного вице-губернатора

Решение принял врио губернатора края Андрей Тарасенко

Владивосток, понедельник, 23 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сегодня, 23 октября, отстранил Эдуарда Портнова от должности вице-губернатора Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Эдуард Портнов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Как сообщили в пресс-службе Губернатора и Администрации Приморского края, решение об отставке было принято в связи с несоответствием ожиданиям.

«Андрей Владимирович снял вице-губернатора за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля. Врио Губернатора отметил, что давал шанс своему заместителю исправиться, продлив с ним контракт, но каких-либо изменений в ситуации не последовало», – прокомментировали в пресс-службе.

Новый куратор строек в Приморье пока не назван. Временно, руководствуясь принципом взаимозаменяемости, курировать работу департамента градостроительства и инспекции стройнадзора будет вице-губернатор Александр Юров.

Напомним, с начала работы врио губернатора края Андрея Тарасенко четыре вице-губернатора Приморья были отстранены от своих должностей. Среди них оказались Полянский Евгений, Степаненко Юрий, Ковалев Илья. И остался в команде, но не в должности вице-губернатора, Денис Бочкарев. Он теперь является директором департамента сельского хозяйства.