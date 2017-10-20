Из здания филармонии экстренно эвакуировали врио губернатора Приморья

Сработала пожарная сигнализация

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 октября, из здания Приморской филармонии был эвакуирован врио главы края Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews.

Как рассказал корреспондент агентства с места события, после торжественной части, посвященной 79-летию образования Приморского края, диджей, перепутав кнопки, включил пожарную сигнализацию.

Врио губернатора края охранники незамедлительно вывели из филармонии.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты и скорая. Все присутствующие были экстренно эвакуированы из здания.

В настоящее время все подробности устанавливаются.

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