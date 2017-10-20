Вся элита Приморья собралась в филармонии

Празднование 79-летия края

Владивосток, пятница, 20 октября , РИА Vladnews.

В Приморской краевой филармонии во Владивостоке началось торжественное собрание в честь празднования 79 годовщины образования Приморского края, сообщает корреспондент РИА VladNews. Жителям региона вручают государственные и краевые награды в честь Дня рождения края.

В филармонии собрались журналисты, депутаты, чиновники, бизнесмены, общественные деятели, представители силовых структур. Стоит отметить, что на мероприятие осуществляется вход по пригласительным. У входа дежурят сотрудники МЧС и скорой помощи.

После речи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко последовало вручение госнаград и наград Приморского края. Среди обладателей наград - представители завода "Звезда" (Большой Камень), ВМТП, Дальприбор, Приморскуголь, деятели культуры, учителя, врачи и даже школьники.

Светлана Горячева и Людмила Талабаева - депутаты госдумы от Приморья, отправили телеграммы с поздравлениями, так как лично присутствовать на мероприятии не смогли по причине сильной занятости.

На торжественном мероприятии с поздравлениями выступил председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, который сейчас вручает награды ЗС ПК.

Кроме того, в ходе мероприятия Андрея Тарасенко пригласили присутствовать при запуске ракеты на космодроме "Восточный".