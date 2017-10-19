Ксения Собчак собирается стать президентом России - но вряд ли победит, - эксперт

Свое мнение высказал экс-замминистра финансов РФ Олег Вьюгин

Владивосток, четверг, 19 октября , РИА Vladnews.

Экс-заместитель министра финансов России Олег Вьюгин считает телеведущую Ксению Собчак, которая заявила о намерении принять участие в президентской кампании в 2018 году, умной женщиной. Однако, по его мнению, она не победит в выборах президента РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

"Я уважаю очень Собчак, она довольно умная женщина. Бог в помощь, почему нет? Можно участвовать. Но с точки зрения, конечно, результата понятно, что победит не она", - сказал Вьюгин.

"Как правильно сказал наш президент, любой гражданин России имеет право участвовать в выборах, если он проходит по требованиям", - добавил он.

По мнению экс-замминистра финансов, заявление Собчак об участии в выборах сделано для создания "политического фона".

Собчак в четверг заявила на своем сайте, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. - в качестве кандидата "против всех", чтобы дать возможность россиянам не голосовать за обычно участвующих в выборах президента РФ политиков.

Как ранее отмечал персс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Ксения Собчак подходит под требования Конституции РФ к кандидатам на пост главы государства.

При этом, Кремль принял однозначное решение не допустить регистрацию оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты России. Так, на днях глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что по закону Навальный сможет баллотироваться, из-за имеющейся судимости, лишь в середине 2028 года.