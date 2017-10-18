Кремль: Навальный не станет Президентом РФ

Однако агитационная кампания "кандидата" во Владивостоке продолжается

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Кремль принял однозначное решение не допустить регистрацию оппозиционера Алексея Навального кандидатом в президенты России. Об этом "Русской службе Би-би-си" рассказал источник в администрации Президента, знакомый с ситуацией, сообщает РИА VladNews.

Такое решение было принято после нескольких непубличных консультаций.

Накануне глава Центральной Избирательной Комиссии РФ Элла Памфилова в рамках проведения Всемирного форума молодёжи и студентов в Сочи сообщила, что по закону Навальный сможет баллотироваться, из-за имеющейся судимости, лишь в середине 2028 года.

Навальный ранее заявлял, что вправе избираться на высший пост в 2018 году, поскольку конституция запрещает баллотироваться лишь тем, кто находится в местах лишения свободы, а он приговорен условно.

Стоит отметить, что братья Олег и Алексей Навальные признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше» в декабре 2014 года. Алексей получил 3,5 года лишения свободы условно и 5 лет испытательного срока, который в августе 2017-го был продлен, а Олег — 3,5 года колонии общего режима.

Однако агитационная кампания Навального продолжается до сих пор, в том числе во Владивостоке. Так, активисты штаба Навального провели массовый пикет в субботу, 6 октября, где требовали освободить ранее претендующего на пост Президента РФ-2018, а также сообщили, почему именно Алексей Навальный должен быть избран на этот пост. И сейчас активисты и волонтеры в социальных сетях продолжают рассказывать о будущем кандидаты в Президенты и приглашать всех желающих в штаб Навального.

Сам Алексей Навальный приезжал во Владивосток в конце сентября.Сейчас кандидат в Президенты РФ находится под арестом за несанкционированную организацию митинга в Нижнем Новгороде.