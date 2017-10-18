Новый вице-губернатор в Приморье будет договариваться с Москвой

Станислав Ершов будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Андрей Тарасенко подписал указ о назначении Станислава Ершова на должность и.о. вице-губернатора Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Станислав Ершов будет работать в представительстве Приморского края в Москве, и решать вопросы с профильными министерствами и ведомствами, что позволит значительного сократить расходы администрации региона на командировки чиновников в Москву.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко утвердил на должности еще двух вице-губернаторов. Он продлил контракты со своими заместителями Александром Юровым, курирующим вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства и Геннадием Сыромятновым, курирующим вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки

Справка:

Ершов Станислав Геннадьевич родился 24 марта 1978 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский военный институт и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. С 1996 по 2007 годы служил в вооруженных силах РФ, затем работал в ООО «Галерея «Академия художеств» в должности генерального директора. С 2009 по 2012 годы – заместитель генерального директора по экономической безопасности в страховой компании «Ростра». После работал заместителем директора филиала АК «Алроса». До назначения на должность и.о. вице-губернатора Приморского края занимал должность заместителя директора ООО «Парадигма».

Женат, воспитывает трех дочерей.