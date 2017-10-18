Владивостокская «амазонка» взяла «золото» на первенстве мира по самбо

Анастасия Карманова привезла во Владивосток золотую медаль

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

С 13 по 15 октября в сербском городе Нови-Сад состоялось первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году участниками соревнований стали спортсмены из более чем 30 государств. За три дня соревнований было разыграно 40 комплектов наград.

Спортсменка муниципального Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» из Владивостока Анастасия Карманова, которая выступала за Приморский край в составе сборной России, не оставила шансов соперницам в весовой категории до 40 кг.

Тренируясь под руководством Оксаны Бартош, Анастасия Карманова привезла во Владивосток золотую медаль.