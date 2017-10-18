В Приморье похолодает и усилится ветер 20:26, 17 октября В Приморье похолодает и усилится ветер
Следствие по делу Пушкарёва отказывается принимать во внимание факт отсутствия ущерба 18:46, 17 октября Следствие по делу Пушкарёва отказывается принимать во внимание факт отсутствия ущерба
Начальник Примгидромета рассказал о надвигающемся о тайфуне LAN 17:38, 17 октября Начальник Примгидромета рассказал о надвигающемся о тайфуне LAN
Новостная лента
Октябрь, 18 среда
01:49
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
01:49
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
01:03
Владивостокская «амазонка» взяла «золото» на первенстве мира по самбо
00:39
Повышение военных пенсии с 1 января 2018 года
00:12
Когда будет новолуние в октябре 2017 года - фазы Луны
Октябрь, 17 вторник
23:24
Сахар – причина развития агрессивного типа рака, - ученые
22:31
40% россиян ожидают тяжелых времен
21:44
Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам
21:28
ФАС заинтересовались всплеском цен на авиабилеты
20:26
В Приморье похолодает и усилится ветер
19:14
Более 7 млн кустов было уничтожено в Приморье
18:46
Следствие по делу Пушкарёва отказывается принимать во внимание факт отсутствия ущерба
18:09
Сегодня ночью в Приморье будет еще холоднее
17:50
В Приморье подешевели некоторые продукты
17:38
Начальник Примгидромета рассказал о надвигающемся о тайфуне LAN
17:26
Во Владивостоке стартовала операция «Чистый автобус» Фото
17:14
Еще в четырех муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон
17:02
За сутки площадь лесных пожаров в Приморье выросла
16:50
Путин поручил создать специальный финансовый суд в порту Владивосток
16:39
Константин Межонов встретился с призёром Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017»
16:38
Юная фигуристка из Владивостока приняла участие в телешоу «Дети на льду. Звезды» Фото
16:33
Сбербанк запустил новый продукт — независимую экспертизу инвестиционных проектов.
16:27
МЧС Приморья потушили пал и спасли больницу от огня
16:26
Известный бизнес-коуч с мировым именем впервые прилетит во Владивосток на Форум «РОСТ»
16:15
Мертвого тигренка нашли на Дальнем Востоке
16:02
Нелегальная прописка иностранцев может обернуться колонией в Приморье
15:50
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в школьной лиге КВН
15:37
В Приморье будут судить поставщика наркотиков из Самары
15:24
Приморью рекомендовано ввести режим ЧС
15:12
Жительница Приморья спряталась от уплаты алиментов в шкафу
15:00
На нескольких улицах Владивостока ограничат движение Адреса
14:48
Во Владивостоке уже около двух месяцев разыскивают девушку Фото
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4218 (157) от 18 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Чистый автобус»: каждый третий просит тряпки
Горожане обсуждают изменения в Генплан столицы Приморья
Голосуем за леопарда
Знай наших вдали от столиц
Авиаперелеты дальневосточников приказано сделать доступней
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Спорт

Владивостокская «амазонка» взяла «золото» на первенстве мира по самбо

Анастасия Карманова привезла во Владивосток золотую медаль
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

С 13 по 15 октября в сербском городе Нови-Сад состоялось первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этом году участниками соревнований стали спортсмены из более чем 30 государств. За три дня соревнований было разыграно 40 комплектов наград.

Спортсменка муниципального Центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка» из Владивостока Анастасия Карманова, которая выступала за Приморский край в составе сборной России, не оставила шансов соперницам в весовой категории до 40 кг.

Тренируясь под руководством Оксаны Бартош, Анастасия Карманова привезла во Владивосток золотую медаль.

Похожие новости
Юная фигуристка из Владивостока приняла участие в телешоу «Дети на льду. Звезды»
16:38, 17 октября 2017 Юная фигуристка из Владивостока приняла участие в телешоу «Дети на льду. Звезды»

18 октября состоится единый день голосования

Три золотые медали привезли с чемпионата мира по тхэквондо спортсмены из Уссурийска
11:22, 17 октября 2017 Три золотые медали привезли с чемпионата мира по тхэквондо спортсмены из Уссурийска

Тхэквондисты боролись в составе сборной России за призовые места со спортсменами из 60 стран

Во Владивостоке сформировали сборную города по кудо
08:42, 17 октября 2017 Во Владивостоке сформировали сборную города по кудо

Спортсмены, попавшие в первую четверку, примут участие в краевых соревнованиях

Во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017»
17:58, 16 октября 2017 Во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017»

Сбор участников на велозаезд начнется 21 октября в 11 часов

«Адмирал» на выезде обыграл «Югру»
15:06, 15 октября 2017 «Адмирал» на выезде обыграл «Югру»

Приморский хоккейный клуб выиграл на выезде со счетом 3:1

Андрей Тарасенко обещал поддержку спорту региона
17:27, 14 октября 2017 Андрей Тарасенко обещал поддержку спорту региона

Но при этом он напомнил, что матчи должны быть такими, чтобы зрители не расстраивались

Лучших гонщиков России наградили в Приморье
17:11, 14 октября 2017 Лучших гонщиков России наградили в Приморье

Кубок России по спидвею среди пар разыграли в пятницу вечером