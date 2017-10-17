Сегодня ночью в Приморье будет еще холоднее 18:09, 17 октября Сегодня ночью в Приморье будет еще холоднее
Начальник Примгидромета рассказал о надвигающемся о тайфуне LAN 17:38, 17 октября Начальник Примгидромета рассказал о надвигающемся о тайфуне LAN
Мертвого тигренка нашли на Дальнем Востоке 16:15, 17 октября Мертвого тигренка нашли на Дальнем Востоке
Новостная лента
Октябрь, 17 вторник
18:14
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
18:14
«Досмотр с пристрастием»: Туристов из Китая держат на русской границе по 15 часов Фото и Видео
18:09
Сегодня ночью в Приморье будет еще холоднее
17:50
В Приморье подешевели некоторые продукты
17:38
Начальник Примгидромета рассказал о надвигающемся о тайфуне LAN
17:26
Во Владивостоке стартовала операция «Чистый автобус» Фото
17:14
Еще в четырех муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон
17:02
За сутки площадь лесных пожаров в Приморье выросла
16:50
Путин поручил создать специальный финансовый суд в порту Владивосток
16:39
Константин Межонов встретился с призёром Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017»
16:38
Юная фигуристка из Владивостока приняла участие в телешоу «Дети на льду. Звезды» Фото
16:33
Сбербанк запустил новый продукт — независимую экспертизу инвестиционных проектов.
16:27
МЧС Приморья потушили пал и спасли больницу от огня
16:26
Известный бизнес-коуч с мировым именем впервые прилетит во Владивосток на Форум «РОСТ»
16:15
Мертвого тигренка нашли на Дальнем Востоке
16:02
Нелегальная прописка иностранцев может обернуться колонией в Приморье
15:50
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в школьной лиге КВН
15:37
В Приморье будут судить поставщика наркотиков из Самары
15:24
Приморью рекомендовано ввести режим ЧС
15:12
Жительница Приморья спряталась от уплаты алиментов в шкафу
15:00
На нескольких улицах Владивостока ограничат движение Адреса
14:48
Во Владивостоке уже около двух месяцев разыскивают девушку Фото
14:36
Погода в Приморье сегодня, 17 октября, потенциально опасна Фото
14:25
Чтобы не выплачивать алименты, приморец решил стать безработным
14:13
Жители Владивостока страдают от уличных коммерсантов Фото
14:01
Лже-электрик украл у пенсионера крупную сумму денег в Приморье
13:49
Владивостокских дольщиков защитит фонд Видео
13:37
Массовая авария в центре Владивостока собрала пробку Фото
13:24
Приморцы могут получить денежный бонус за раннего аиста, летающего над Уссурийском Видео
13:11
Еще четыре лесных пожара были потушены за минувшие сутки в Приморье
12:59
ДФО получит дополнительное финансирование
12:46
Пятница, 13: Военнослужащий из Приморья свел счеты с жизнью Эксклюзив
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4217 (156) от 17 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Владивосток запустили в оборот
«Адмирал» без Андриевского: две игры – две победы
В память о тех, кто защищал от терроризма
Делегации прибывают отрядами
Цирк готовится к сдаче
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

За сутки площадь лесных пожаров в Приморье выросла

Рослесхоз порекомендовал Приморью ввести режим ЧС
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Площадь лесных пожаров в Приморском крае за сутки увеличилась почти на 17%, превысив 2,9 тысячи гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. По данным краевой администрации на утро понедельника, в регионе горело почти 2,5 тысячи гектаров.

"17 октября в Приморском крае действует 21 природный пожар на общей площади более 2944 га, из них локализованы 11 на общей площади свыше 2300 га. За сутки ликвидированы 4 природных пожара на площади 52,5 га. Для тушения природных пожаров привлечено 162 человека и 32 единицы техники", - сообщает региональный главк МЧС.

В крае установилась сухая и ветреная погода, из-за чего в лесах возросла пожароопасность и появились новые возгорания. 12 октября в крае был введен особый противопожарный режим.

Ранее агентство сообщало, что Рослесхоз рекомендовал Приморью ввести режим ЧС в лесах регионального уровня и нарастить группировку сил для борьбы с природными пожарами. 

Отмечается, что в Приморье установлены средний и высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В течение ближайших трех суток значительных осадков, которые могли бы способствовать снижению классов пожарной опасности, не ожидается.

Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Похожие новости
МЧС Приморья потушили пал и спасли больницу от огня
16:27, 17 октября 2017 МЧС Приморья потушили пал и спасли больницу от огня

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Мертвого тигренка нашли на Дальнем Востоке
16:15, 17 октября 2017 Мертвого тигренка нашли на Дальнем Востоке

Причина смерти пока неизвестна

Нелегальная прописка иностранцев может обернуться колонией в Приморье
16:02, 17 октября 2017 Нелегальная прописка иностранцев может обернуться колонией в Приморье

В настоящее время уголовное дело направлено в суд

В Приморье будут судить поставщика наркотиков из Самары
15:37, 17 октября 2017 В Приморье будут судить поставщика наркотиков из Самары

Злоумышленники вели переписку в социальных сетях

Приморью рекомендовано ввести режим ЧС
15:24, 17 октября 2017 Приморью рекомендовано ввести режим ЧС

Рослесхоз советует увеличить группировку сил спасателей

Жительница Приморья спряталась от уплаты алиментов в шкафу
15:12, 17 октября 2017 Жительница Приморья спряталась от уплаты алиментов в шкафу

Уговаривать алиментщицу покинуть свое убежище долго не пришлось

Во Владивостоке уже около двух месяцев разыскивают девушку
14:48, 17 октября 2017 Во Владивостоке уже около двух месяцев разыскивают девушку

Сотрудники полиции и волонтеры просят помощи