За сутки площадь лесных пожаров в Приморье выросла

Рослесхоз порекомендовал Приморью ввести режим ЧС

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Площадь лесных пожаров в Приморском крае за сутки увеличилась почти на 17%, превысив 2,9 тысячи гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. По данным краевой администрации на утро понедельника, в регионе горело почти 2,5 тысячи гектаров.

"17 октября в Приморском крае действует 21 природный пожар на общей площади более 2944 га, из них локализованы 11 на общей площади свыше 2300 га. За сутки ликвидированы 4 природных пожара на площади 52,5 га. Для тушения природных пожаров привлечено 162 человека и 32 единицы техники", - сообщает региональный главк МЧС.

В крае установилась сухая и ветреная погода, из-за чего в лесах возросла пожароопасность и появились новые возгорания. 12 октября в крае был введен особый противопожарный режим.

Ранее агентство сообщало, что Рослесхоз рекомендовал Приморью ввести режим ЧС в лесах регионального уровня и нарастить группировку сил для борьбы с природными пожарами.

Отмечается, что в Приморье установлены средний и высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В течение ближайших трех суток значительных осадков, которые могли бы способствовать снижению классов пожарной опасности, не ожидается.

Напомним, с 12 октября в Приморь действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.