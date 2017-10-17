Владивостокский Hyatt сняли с аукциона

Лот удален из каталога аукционной компании

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Продажа отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке окончательно отменена: лот снят с сайта "Российского аукционного дома", сообщает корреспондент РИА VladNews. Это сделано по заявке администрации Приморского края, направленной РАД после того, как недавно назначенный врио губернатора региона Андрей Тарасенко принял решение о том, что отель за бесценок продаваться не будет.

Напомним, торги были назначены на 9 ноября. Решение Андрея Тарасенко отменить продажу многострадального недостроя во Владивостока возникло в результате проведения проверки в воскресенье,8 октября: врио главы региона сообщил, что государство потратило огромное количество средств на строительство Hyatt во Владивостоке, но на аукцион недострой выставили, по его словам, "за бесценок".

Тарасенко в ходе инспекции по недостроям заявил, что ещё предстоит узнать, кто виноват в том, что здание до сих пор не достроено. И виновники понесут наказание.

Как ранее сообщало РИА VladNews, во Владивостоке заведено уже 10 уголовных дел, связанных с нарушениями при строительстве гостиничных комплексов Hyatt на мысе Бурный и на Корабельной набережной. По мнению следствия, это неокончательное число уголовных дел. Сейчас ущерб от незаконных действий заказчиков и строительных организаций уже составляет около 1 миллиарда рублей.